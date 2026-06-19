Meta уклала нові угоди з Crusoe для масштабного розширення потужностей ШІ

Компанія Meta Platforms Inc. підписала нові контракти з девелопером дата-центрів Crusoe на закупівлю додаткових обчислювальних потужностей. Це дозволить суттєво посилити технологічну інфраструктуру, необхідну техногіганту для підтримки та розвитку своїх проєктів у сфері штучного інтелекту.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Bloomberg.

За інформацією джерел, знайомих із ситуацією, Meta викупить обчислювальні ресурси на двох нових об'єктах Crusoe, які розташовані у місті Чілдресс, штат Техас та у місті Воррентон, штат Міссурі.

Сукупна потужність, яку корпорація Марка Цукерберга отримає на цих двох майданчиках, становить близько 1,6 ГВт.

Наразі сторони не розкривають фінансові умови угоди, а також точні терміни введення потужностей в експлуатацію. Представники обох компаній від коментарів відмовилися.

Мільярдні перегони інфраструктури Big Tech

Meta, як і інші лідери Силіконової долини, наразі поспішає законтрактувати якомога більше енергоресурсів на тлі дефіциту дата-центрів для ШІ. Найбільшим власним проєктом компанії залишається гігантський кампус у Луїзіані площею майже 4 тисячі акрів, який розрахований на 5 ГВт потужності. Загалом Meta зобов'язалася інвестувати щонайменше $600 млрд у ШІ-інфраструктуру протягом найближчих років.

Для компанії Crusoe, заснованої у 2018 році, угода з Meta є важливим кроком після нещодавніх труднощів. Раніше компанію усунули від розробки великого дата-центру у Вайомінгу через зрив переговорів із Google. Попри це, портфель Crusoe стрімко зростає:

на початку місяця компанія звітувала про підписані контракти на 4,9 ГВт;

загальний пул перспективних проєктів девелопера перевищує 40 ГВт;

серед поточних клієнтів компанії вже значаться такі гіганти, як Oracle, Microsoft та Google.

Зараз на Meta чиниться серйозний тиск з боку інвесторів, які вимагають комерційної віддачі від колосальних витрат на залізо. Першим вагомим кроком компанії до монетизації цих технологій став нещодавній запуск платних підписок на фірмовий ШІ-чатбот всередині екосистеми Facebook, Instagram та WhatsApp.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Meta додасть у Facebook нові ШІ-інструменти для блогерів. Компанія Цукерберга запускає персональних ШІ-помічників для авторів контенту, а також розширює можливості автоматичного перекладу відео. Нові інструменти покликані спростити роботу блогерів та утримати їх всередині платформи на тлі жорсткої конкуренції з TikTok та YouTube.