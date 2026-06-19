Meta заключила новые соглашения с Crusoe для масштабного расширения мощностей ИИ

Компания Meta Platforms Inc. подписала новые контракты с девелопером дата-центров Crusoe на закупку дополнительных вычислительных мощностей. Это позволит существенно усилить технологическую инфраструктуру, необходимую техногиганту для поддержки и развития своих проектов в сфере искусственного интеллекта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал Bloomberg.

По информации источников, знакомых с ситуацией, Meta выкупит вычислительные ресурсы на двух новых объектах Crusoe, расположенных в городе Чилдресс, штат Техас и в городе Воррентон, штат Миссури.

Совокупная мощность, которую корпорация Марка Цукерберга получит на двух площадках, составляет около 1,6 ГВт.

Стороны не раскрывают финансовые условия соглашения, а также точные сроки ввода мощностей в эксплуатацию. Представители обеих компаний отказались от комментариев.

Миллиардная гонка инфраструктуры Big Tech

Meta, как и другие лидеры Силиконовой долины, спешит законтрактовать как можно больше энергоресурсов на фоне дефицита дата-центров для ИИ. Крупнейшим собственным проектом компании остается гигантский кампус в Луизиане площадью почти 4 тысячи акров, рассчитанный на 5 ГВт мощности. В общей сложности Meta обязалась инвестировать по меньшей мере $600 млрд в ИИ-инфраструктуру в течение ближайших лет.

Для компании Crusoe, основанной в 2018 году, соглашение с Meta является важным шагом после недавних трудностей. Ранее компанию отстранили от разработки крупного дата-центра в Вайоминге из-за срыва переговоров с Google. Несмотря на это, портфель Crusoe стремительно растет.

в начале месяца компания отчитывалась о подписанных контрактах на 4,9 ГВт;

общий пул перспективных проектов девелопера превышает 40 ГВт;

среди текущих клиентов компании уже числятся такие гиганты, как Oracle, Microsoft и Google.

Сейчас на Meta оказывается серьезное давление со стороны инвесторов, требующих коммерческой отдачи от колоссальных расходов на железо. Первым весомым шагом компании в монетизации этих технологий стал недавний запуск платных подписок на фирменный ИИ-чатбот внутри экосистемы Facebook, Instagram и WhatsApp.

Напомним, ранее сообщалось, что Meta добавит в Facebook новые ИИ-инструменты для блоггеров. Компания Цукерберг запускает персональных ИИ-помощников для авторов контента, а также расширяет возможности автоматического перевода видео. Новые инструменты призваны упростить работу блоггеров и удержать их внутри платформы на фоне жесткой конкуренции с TikTok и YouTube.