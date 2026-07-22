Google оновив легкі моделі Gemini, але відклав реліз флагманської 3.5 Pro

Компанія Google презентувала трійку нових, доступніших версій своєї моделі штучного інтелекту Gemini. Водночас розробник не надав нових термінів виходу флагманської версії Pro, реліз якої вже затримується на кілька тижнів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Оновлена лінійка включає моделі Gemini 3.6 Flash та Gemini 3.5 Flash-Lite, призначені для завдань, що не потребують найновіших технологій. Також компанія представила спеціалізований варіант Gemini 3.5 Flash Cyber, розроблений для потреб кібербезпеки.

Затримка флагмана та конкуренція на ринку

Основна увага ринку залишається прикутою до топової версії Gemini 3.5 Pro. Вона має стати показником того, чи здатна лабораторія Google DeepMind утримувати темп у конкуренції з Anthropic та OpenAI.

Початково вихід Gemini 3.5 Pro планувався на червень, однак реліз затягується. За наявними даними, затримка пов'язана з тим, що модель поки не досягає внутрішніх цілей компанії, зокрема у сфері написання коду, яка є однією з найприбутковіших для корпоративного ШІ.

Водночас у компанії наголошують на фінансовій вигідності своїх рішень. За оцінками Google, перехід на моделі Gemini може заощадити підприємствам понад 1 млрд доларів на рік. Зокрема, нову Gemini 3.5 Flash Cyber позиціонують як економічну альтернативу великим і дорогим моделям для кібербезпеки.

Щодо майбутнього флагмана, у Google запевнили, що Gemini 3.5 Pro зараз проходить тестування з партнерами і з'явиться незабаром. Крім того, компанія вже розпочала тренування наступного покоління — Gemini 4.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що акції Alphabet Inc. зросли на тлі повідомлень про розробку власного серверного чипа, покликаного оптимізувати роботу моделі штучного інтелекту Gemini.