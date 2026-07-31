Трамп объяснил позицию США по лицензии на ракеты Patriot

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон пока не принял решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot. По его словам, США осторожно относятся к передаче лицензий на производство вооружения, хотя вопрос остается на рассмотрении.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

Лицензия на производство ракет Patriot в Украине.

Отвечая на вопрос о возможности локализации производства ракет Patriot в Украине, Трамп отметил: " Не уверен. Мы рассматриваем этот вопрос" . Он добавил, что Patriot является очень мощным оружием, поэтому США взвешенно относятся к вопросу передачи соответствующих лицензий и в целом не практикуют лицензирование военного оборудования.

Заявление прозвучало через два дня после встречи Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам украинского лидера, в ходе переговоров стороны обсудили возможность производства ракет-перехватчиков Patriot, а также ряд других вопросов двустороннего сотрудничества. В то же время, в начале июля, во время саммита НАТО, Трамп заявлял о готовности Вашингтона предоставить Украине лицензию на производство ракет для этих систем.

Как отмечает Financial Times, комплексы Patriot остаются одним из ключевых элементов украинской противовоздушной обороны, поскольку способны перехватывать российские баллистические ракеты. Издание также указывает, что готовность американской стороны рассмотреть локализацию производства таких ракет стала одним из важнейших результатов переговоров Трампа с Зеленским.

Отдельно президент США подчеркнул, что главной целью Вашингтона остается прекращение войны России против Украины и достижение мира.

Ранее сообщалось, что Украина совместно с американской оборонной компанией Raytheon будет производить перехватчики для систем Patriot. Это одно из ключевых средств противовоздушной обороны, используемых Украиной для защиты от российских атак.

Заметим, обещание президента США Дональда Трампа позволить Украине производить ракеты Patriot является важным политическим сигналом для Киева, но не решит проблему дефицита ракет в краткосрочной перспективе. По оценкам экспертов по обороне, запуск такого производства может занять минимум год или больше.