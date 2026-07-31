Курс валют на 31 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на девятнадцать копеек, в то же время евро подешевело на девятнадцать копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 31.07.2026 (пятницу).

Курс доллара

1 доллар США – 44,69 грн (-19 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,27 грн (-19 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,90 грн (+10 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,52/44,98 Евро 50,97/51,67 Злотый 11, 65/12,04

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 31 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,35/44,95 50,80/51,80 11, 55/12,10 Ощадбанк 44,60/44,95 51,10/51,80 ПУМБ 44,50/45,10 51,30/52,00 11,75/12,05 Укргазбанк 44, 50/45,00 51,10/51,65 11,30/12,20 Райффайзен 11, 30/12, 30

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.