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Курс валют на 31 июля 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на девятнадцать копеек, в то же время евро подешевело на девятнадцать копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 31.07.2026 (пятницу).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,69 грн (-19 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,27 грн (-19 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,90 грн (+10 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,52/44,98
|Евро
|50,97/51,67
|Злотый
|11, 65/12,04
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 31 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,35/44,95
|50,80/51,80
|11, 55/12,10
|Ощадбанк
|44,60/44,95
|51,10/51,80
|ПУМБ
|44,50/45,10
|51,30/52,00
|11,75/12,05
|Укргазбанк
|44, 50/45,00
|51,10/51,65
|11,30/12,20
|Райффайзен
|11, 30/12, 30
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.