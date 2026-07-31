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Казахстан може почати переробку російської нафти через дефіцит пального в РФ
Уряд Казахстану веде переговори з РФ щодо переробки російської сирої нафти на казахських нафтопереробних заводах. Отримане пальне планується реалізовувати на внутрішньому ринку Казахстану, а також поставляти назад до Росії.
Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.
За даними казахстанського відомства, переговори спрямовані на забезпечення стабільного завантаження потужностей місцевих НПЗ та гарантування постачання нафтопродуктів.
- Обсяги та умови: у Міненерго Казахстану не уточнили конкретні обсяги нафти, терміни переробки чи перелік залучених НПЗ.
- Логістика: напрямки відвантаження готові визначати самі учасники ринку на комерційній основі.
Зазначимо, що Казахстан забезпечує близько 2% світового добового видобутку нафти й останнім часом уже розпочав окремі поставки нафтопродуктів до РФ.
Причина — удари українських дронів
Потреба Росії в залученні іноземних НПЗ виникла на тлі гострого дефіциту пального у різних регіонах країни-агресорки. Криза спричинена хвилею успішних атак українських безпілотників по російській нафтопереробній інфраструктурі.
Зокрема, під удар потрапив Омський НПЗ — найбільший нафтопереробний завод у Росії, розташований у Сибіру неподалік від кордону з Казахстаном.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Казахстан скоротив видобуток нафти через атаки дронів у Чорному морі, коли через пошкодження головного експортного термінала видобуток на найбільшому родовищі країни впав більше ніж удвічі.