Казахстан може почати переробку російської нафти через дефіцит пального в РФ

Уряд Казахстану веде переговори з РФ щодо переробки російської сирої нафти на казахських нафтопереробних заводах. Отримане пальне планується реалізовувати на внутрішньому ринку Казахстану, а також поставляти назад до Росії.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

За даними казахстанського відомства, переговори спрямовані на забезпечення стабільного завантаження потужностей місцевих НПЗ та гарантування постачання нафтопродуктів.

Обсяги та умови: у Міненерго Казахстану не уточнили конкретні обсяги нафти, терміни переробки чи перелік залучених НПЗ.

Логістика: напрямки відвантаження готові визначати самі учасники ринку на комерційній основі.

Зазначимо, що Казахстан забезпечує близько 2% світового добового видобутку нафти й останнім часом уже розпочав окремі поставки нафтопродуктів до РФ.

Причина — удари українських дронів

Потреба Росії в залученні іноземних НПЗ виникла на тлі гострого дефіциту пального у різних регіонах країни-агресорки. Криза спричинена хвилею успішних атак українських безпілотників по російській нафтопереробній інфраструктурі.

Зокрема, під удар потрапив Омський НПЗ — найбільший нафтопереробний завод у Росії, розташований у Сибіру неподалік від кордону з Казахстаном.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Казахстан скоротив видобуток нафти через атаки дронів у Чорному морі, коли через пошкодження головного експортного термінала видобуток на найбільшому родовищі країни впав більше ніж удвічі.