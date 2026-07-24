Казахстан скорочує видобуток нафти через атаки дронів у Чорному морі

Казахстан знизив обсяги видобутку нафти після того, як через серію атак безпілотників зупинив роботу його головний експортний термінал на Чорному морі. На найбільшому родовищі країни видобуток скоротився більш ніж удвічі.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Міністерство енергетики Казахстану підтвердило коригування добових рівнів видобутку для запобігання переповненню резервуарів у компаній-виробників.

Причиною цього стали обмеження на прийом сировини в трубопровідну систему та зупинка відвантаження Каспійським трубопровідним консорціумом (КТК) з міркувань безпеки. Відомство не уточнило точні масштаби скорочення, проте зазначило, що наразі тривають консультації для відновлення стабільних постачань.

За даними галузевих джерел, найбільше скорочення торкнулося родовища Тенгіз під керівництвом Chevron, де добовий видобуток впав з 925 тисяч барелів до приблизно 406 тисяч барелів. Загальний видобуток нафти та газового конденсату в країні знизився до 1,63 мільйона барелів на добу порівняно з липневим середнім показником у 2,07 мільйона барелів.

Ураження танкерів та тиск на світовий ринок

Трубопровід КТК завдовжки понад 1500 км забезпечує транспортування близько 2% світових щоденних постачань сирої нафти з Казахстану до російського порту Новоросійськ. Зупинка прийому нафти відбулася після того, як безпілотники атакували танкери біля термінала. Атаки продовжилися, внаслідок чого на одному з уражених суден спалахнула пожежа.

Перебій у роботі цього маршруту посилив тиск на світовий нафтовий ринок, який вже потерпає від обмежень судноплавства в Ормузькій протоці та загроз експорту через Червоне море. Росія звинуватила Україну в атаках на танкери, тоді як українська сторона наразі не коментує події.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Казахстан припиняє постачання нафти Чорним морем через атаки дронів. Країна призупиняє транспортування сировини до термінала Каспійського трубопровідного консорціуму біля російського Новоросійська через серію атак на танкери в Чорному морі.