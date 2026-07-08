Казахстан обмежив в'їзд авто з Росії через масове вивезення бензину

В областях Казахстану, що межують з РФ, різко зросло споживання бензину. Через це країна обмежила в'їзд транспорту із Росії та виїзд туди до одного разу на добу для боротьби з нелегальним вивезенням пального.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив віцеміністра енергетики Казахстану Кайирхана Туткишбаєва.

За словами віцеміністра, і вантажні, і легкові автомобілі не зможуть перетинати кордон більше одного разу на добу, що дозволить зберегти баланс споживання палива. Споживання пально-мастильних матеріалів помітно зросло у прикордонних із Росією регіонах — Західно-Казахстанській, Актюбинській та Павлодарській областях. Раніше самі росіяни повідомляли, що змушені їздити до Казахстану, щоб заправити свої авто.

Боротьба із "сірим" експортом на тлі дефіциту

У Росії наразі спостерігається паливна криза, викликана призупиненням роботи великих нафтопереробних заводів через атаки української армії.

На цьому тлі російська влада ввела обмеження на продаж бензину, а його вартість на деяких АЗС перевищила 100 рублів за літр. При цьому в Казахстані літр бензину коштує значно дешевше — близько 300–350 тенге (45–55 рублів).

Для боротьби з дефіцитом влада Казахстану вживає наступних заходів:

МВС, Агентство фінансового моніторингу, Прикордонна служба та митні органи масово виявляють автомобілі з додатковими паливними баками, які використовуються для "сірого" вивезення пального;

Міненерго спільно з національними компаніями сформувало резерв палива та контролює баланс споживання на внутрішньому ринку.

Тільки за дві доби на пунктах пропуску було припинено 61 спробу вивезти понад 3 тонни пального в додаткових баках і в каністрах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія випросила у Казахстану 50 тис. тонн бензину на тлі дефіциту пального. Казахстан готується у липні-серпні поставити до Росії близько 50 тис. тонн бензину марок Аи-92 та Аи-95 у межах гуманітарної допомоги. Переговори між сторонами тривають, хоча остаточні умови угоди ще не узгоджені.