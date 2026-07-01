Росія випросила у Казахстану 50 тис. тонн бензину на тлі дефіциту пального

Казахстан готується у липні-серпні поставити до Росії близько 50 тис. тонн бензину марок Аи-92 та Аи-95 у межах гуманітарної допомоги. Переговори між сторонами тривають, хоча остаточні умови угоди ще не узгоджені.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Тoscow Тimes.

За даними чотирьох джерел агентства в галузі, паливо планується постачати з Павлодарського нафтопереробного заводу та НПЗ "Конденсат". Водночас у Казахстані стурбовані можливими наслідками такого рішення для внутрішнього ринку та санкційними ризиками під час роботи з російськими контрагентами.

Питання поставок загалом погоджене, однак сторони продовжують обговорювати технічні деталі через обмеження, пов’язані із санкціями.

Учасники ринку також звертають увагу, що 50 тис. тонн бензину не є значним обсягом для російського ринку, однак можуть вплинути на баланс попиту та пропозиції в Казахстані, де споживання пального зростає.

Переговори про закупівлю казахстанського бензину Росія розпочала у червні. Зазначається, що виробництво бензину в РФ скоротилося приблизно на 25% і вже не покриває внутрішній попит.

У Міністерстві енергетики Казахстану підтвердили, що розглядають можливість експорту бензину до Росії з НПЗ "Конденсат" із використанням сировини російської компанії Татнефть.

Нагадаємо, після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах РФ, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.

Паливна криза через українські атаки на російські нафтопереробні заводи шириться регіонами Росії, включаючи Москву та Санкт-Петербург.

Особливо сильно дефіцит палива відчувається в анексованому Криму та Севастополі.