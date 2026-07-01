Россия выпросила у Казахстана 50 тыс. тонн бензина на фоне дефицита топлива

Казахстан готовится в июле-августе поставить в Россию около 50 тыс. тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95 в рамках гуманитарной помощи. Переговоры между сторонами продолжаются, хотя окончательные условия соглашения еще не согласованы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Тoscow Times.

По данным четырех источников агентства в отрасли, топливо планируется поставлять с Павлодарского нефтеперерабатывающего завода и НПЗ "Конденсат". В то же время в Казахстане озабочены возможными последствиями такого решения для внутреннего рынка и санкционными рисками при работе с российскими контрагентами.

Вопрос поставок согласован, однако стороны продолжают обсуждать технические детали из-за ограничений, связанных с санкциями.

Участники рынка также обращают внимание, что 50 тыс. тонн бензина не являются значительным объемом для российского рынка, однако могут повлиять на баланс спроса и предложения в Казахстане, где расход топлива растет.

Переговоры по закупке казахстанского бензина Россия начала в июне. Отмечается, что производство бензина в РФ сократилось примерно на 25% и не покрывает внутренний спрос.

В Министерстве энергетики Казахстана подтвердили, что рассматривают возможность экспорта бензина в Россию из НПЗ "Конденсат" с использованием сырья российской компании "Татнефть".

Напомним, после ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах РФ, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.

Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространяется по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Особенно сильно дефицит топлива ощущается в аннексированном Крыму и Севастополе.