Дефицит топлива возник в большинстве регионов России

Украинские удары по нефтяной инфраструктуре в России привели к тому, что в большинстве регионов РФ возник дефицит горючего – россиянам продают его с ограничениями.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

С дефицитом топлива сталкиваются на большей части территории юга России и Сибири, а также на всей временно оккупированной территории Украины.

Официальные ограничения не были объявлены только в Москве и в нескольких других регионах, преимущественно удаленных. Впрочем, как отмечает Reuters, даже в российской столице некоторые заправки закрыты, а на других большие очереди.

Инфографика Reuters. Регионы, где действуют ограничения по продаже топлива (красным цветом выделены те области, где дефицит значителен, а желтым — частичный).

В Крыму местные власти вообще приостановили продажу горючего гражданам, сократили рабочее время общественного транспорта и графики работы заведений.

Так, когда власти оккупированного Севастополя предложили гражданам покупать ограниченное количество бензина, автомобилисты стояли в очередях за горючим за 189 рублей за литр – втрое больше, чем обычная его цена.

Недавно глава Кремля Владимир Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил, что Россия может полностью запретить экспорт горючего из-за проблем на внутреннем рынке.

Что известно о проблемах с горючим в России?

На фоне регулярных атак украинских дронов о российских НПЗ Россия запретила экспорт бензина до 31 июля. А до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина.

После ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах РФ, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.

Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространяется по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Особенно сильно дефицит топлива ощущается в аннексированном Крыму и Севастополе.

По данным российских медиа, правительство РФ разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка. бензин и дизтопливо более низкого качества - указан как класса Евро-5, но с показателями Евро-3.

Также Россия ведет переговоры с Казахстаном. по импорту около 50 тыс. тонн бензина из-за дефицита горючего.