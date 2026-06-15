В России разрешили продажу некачественного бензина во избежание дефицита топлива после украинских ударов

Российские власти разрешили отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) поставлять на внутренний рынок бензин и дизельное топливо с отклонением от стандарта "Евро-5" по содержанию серы и других показателей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает The Moscow Times.

Такое решение было принято еще осенью прошлого года, но предполагалось, что оно будет действовать до 1 мая 2026 года. Однако, по данным, его продлили на неопределенный срок на фоне дефицита топлива из-за украинских ударов по НПЗ.

Согласно постановлению правительства, в бензине допускается до 150 миллиграммов серы на килограмм, в дизельном топливе – до 350 миллиграммов. При этом для стандарта "Евро-5" предельный уровень составляет 10 миллиграмм, а утвержденный показатель соответствуют стандарту "Евро-3". Также в бензине допускается содержание ароматических углеводородов, монометиланилина, октаноповышающей присадки и этанола.

Кроме того, до 31 июля из России запрещен экспорт бензина для всех участников рынка, а для трейдеров – вывоз дизтоплива. Также до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина.

Последствия для водителей

В то же время, решение об смягчении требований к качеству бензина и дизеля не решает проблему в полной мере, так как даже увеличенный допустимый уровень содержания серы не позволяет задействовать значительную часть мини-НПЗ, поскольку их продукция по-прежнему существенно хуже качества и не укладывается в заданные параметры.

Дополнительные объемы нефтепродуктов способны немного смягчить локальные дефициты, но повышенное содержание серы окажет негативное влияние на современные автомобили, предупредил управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов. В частности, по его словам, в результате использования такого топлива может повыситься износ двигателя, выхлопной системы и катализаторов.

Отметим, что главной причиной топливного кризиса в РФ стали удары украинских дронов по НПЗ. Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространяется по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

По состоянию на середину месяца с нехваткой бензина столкнулись не менее 25 российских регионов, не считая оккупированных территорий Украины. При этом еще в начале июня таких было 15. Особенно сильно дефицит топлива ощущается в аннексированном Крыму и Севастополе.