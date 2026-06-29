Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил о полном запрете экспорта бензина

Глава Кремля Владимир Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил, что Россия может полностью запретить экспорт горючего из-за проблем на внутреннем рынке.

Как пишет Delo.ua, об этом Путин сказал во время совещания, посвященного обеспечению внутреннего рынка горючим, цитирует российское пропагандистское информагентство ТАСС.

Он фактически признал успешные атаки Украины на топливную инфраструктуру РФ, заявив о необходимости "свести к минимуму последствия ударов" по ней.

Путин также заверил, мол, крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы России работают на максимальной мощности, а правительство уже начало использовать топливные резервы. Тем не менее, признал он, на автозаправочных станциях хранятся очереди, а отдельные марки бензина не всегда доступны.

Глава Кремля поручил правительству подготовить дополнительные системные меры по стабилизации топливного рынка. В их числе он назвал увеличение предложения горючего и поддержания экономически обоснованных цен. Путин также заявил, что обсуждается возможность полного запрета на экспорт дизельного топлива.

Лидер РФ упомянул и о временно оккупированном украинском Крыме, заверив, что потребности полуострова в горючем "будут обеспечены", а сейчас там "есть запас на несколько дней".

Что известно о проблемах с горючим в России?

На фоне регулярных атак украинских дронов о российских НПЗ Россия запретила экспорт бензина до 31 июля. А до 30 ноября ограничен экспорт авиационного керосина.

После ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах РФ, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.

Топливный кризис из-за украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы распространяется по регионам России, включая Москву и Санкт-Петербург.

Особенно сильно дефицит топлива ощущается в аннексированном Крыму и Севастополе.

По данным российских медиа, правительство РФ разрешило части нефтеперерабатывающих заводов выпускать для внутреннего рынка бензин и дизтопливо более низкого качества — указан как класса «Евро-5», но с показателями «Евро-3».

Также Россия ведет переговоры с Казахстаном по импорту около 50 тыс. тонн бензина из-за дефицита топлива.