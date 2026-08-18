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"Укрпочта" установит 600 почтаматов в отделениях до конца третьего квартала

ячейки Укрпочты
«Укрпочта» установит 600 почтоматов в отделениях до конца третьего квартала / Укрпочта

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" планирует в течение третьего квартала 2026 года завершить установку внутренних почтоматов в своих отделениях, доведя общее количество до 600 точек скорой выдачи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на комментарий генерального директора компании Игоря Смилянского агентству "Интерфакс-Украина".

По словам руководителя компании, из-за высокого спроса со стороны клиентов на услугу самообслуживания почтовый оператор уже закупает дополнительное оборудование.

География и планы расширения сети

Проект установки устройств самообслуживания охватывает как внутренние отделения, так и уличное пространство:

  • Почтоматы в отделениях: услуга уже работает в 15 областях страны, где установлено 376 из запланированных 600 устройств. В частности, во втором квартале в Киеве были запущены первые 70 таких почтоматов.
  • Уличные почтоматы: до конца 2026 года "Укрпочта" намерена увеличить их количество до нескольких тысяч. Совместно с производителем "Модерн-Экспо" уже стартовал проект по запуску первой тысячи уличных автоматов в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других крупных городах.
  • Финансовый результат: во втором квартале 2026 года компания вышла на чистую прибыль в размере 296,7 млн. грн. против 108 млн. грн. убытка за аналогичный период прошлого года.

В общей сложности инфраструктура национального оператора насчитывает 7,2 тыс. объектов обслуживания, включая 2 тыс. передвижных отделений, обеспечивающих связь в 21,3 тыс. населенных пунктов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" установит 1000 уличных почтаматов. Партнером проекта по производству и монтажу оборудования стала украинская компания "Модерн-Экспо".

Автор:
Максим Кольц

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