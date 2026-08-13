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"Укрпочта" установит 1000 уличных почтоматов: как подать заявку на установку

Почтомат Укрпочты
"Укрпочта" установит 1000 уличных почтоматов / Укрпочта

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" начинает производство и установку первой тысячи новых уличных почтоматов. Партнером проекта выступила компания "Модерн-Экспо" — один из лидеров украинского рынка оборудования для почтовой связи.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление гендиректора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По его словам, новые устройства будут совмещать функционал почтомата и классического почтового ящика. Это позволит клиентам не только получать посылки, но и отправлять письма.

Где будут устанавливать первые почтоматы

На первом этапе компания ищет соответствующие локации в крупных городах Украины, в частности, в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и других областных центрах.

"Укрпочта" призывает к сотрудничеству:

  • представителей ОСМД;
  • управляющие компании;
  • застройщиков жилых комплексов (ЖК).

Чтобы предложить локацию у своего дома, необходимо подать заявку на официальном сайте компании. После этого специалисты проверят объект, согласуют технические детали и подпишут договор на установку.

В компании добавляют, что первая тысяча уличных почтоматов – это только начало масштабного расширения сети. В дальнейшем "Укрпочта" планирует продолжать собственные закупки, а также интегрировать по выдаче посылок почтоматы компаний-партнеров.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" развернула сеть внутренних почтаматов уже в 15 областях. В настоящее время в отделениях компании по всей стране функционирует более 370 ячеек скорой выдачи.

Автор:
Максим Кольц

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