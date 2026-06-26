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Второй по производству бензина НПЗ в России остановился после атаки украинских дронов

НПЗ
Нефтеперерабатывающий завод "НОРСИ" компании "ЛУКойл" в Нижегородской области приостановил работу

Нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез" (НОРСS) компании "Лукойл" в Нижегородской области приостановил работу в среду после атаки украинских дронов. Это четвёртый по величине НПЗ в России и второй по величине производитель бензина в стране.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Речь идет о нефтеперерабатывающем заводе вблизи города Кстово, примерно в 450 км к востоку от Москвы. Завод может перерабатывать около 15 миллионов тонн сырой нефти в год, выпуская около 5 миллионов тонн бензина, более 5 миллионов тонн дизельного топлива, 2 миллиона тонн мазута и около 500 000 тонн битума.

Завод принадлежит российской компании "ЛУКойл".

По словам собеседников агентства, в результате украинской атаки была повреждена установка первичной переработки CDU-5. Она имеет мощность 12000 метрических тонн в день, что составляет примерно четверть от общей производственной мощности завода.

Отмечается, что завод может использовать другие установки для возобновления работы в ближайшем будущем, но его остановка придаст еще большую неопределенность российскому энергетическому сектору и поставке топлива.

Напомним, Московский нефтеперерабатывающий завод "Газпромнефти", дважды попавший под удары беспилотников в июне, не сможет возобновить работу до 2027 года.

Автор:
Светлана Манько