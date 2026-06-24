Россия может полностью запретить экспорт дизеля из-за ударов украинских дронов

Российские власти рассматривают возможность введения полного запрета на экспорт дизельного горючего. Такой шаг планируют принять во избежание масштабного дефицита на внутреннем рынке, возникшего после интенсификации ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессора.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

Как заявил вице-премьер РФ Александр Новак на правительственном совещании с Владимиром Путиным, возможный запрет на продажу дизеля иностранным покупателям станет дополнением к уже действующим ограничениям на экспорт бензина и авиакеросина.

Вывоз дизельного горючего заблокирован только для трейдеров и посредников, которые самостоятельно его не производят, однако теперь ограничения хотят распространить на всех производителей.

Потенциальное эмбарго может спровоцировать резкий рост мировых цен на дизель, поскольку Россия остается одним из крупнейших его экспортеров в мире, уступая только США. Более 40% всего производимого в РФ дизеля обычно идет на внешние рынки — преимущественно в Турцию и Бразилию. На фоне этих новостей европейские фьючерсы на дизель мгновенно отреагировали ростом, а премия к нефти подскочила почти на 6%.

Падение переработки до 20-летнего минимума

Причиной подготовки столь жестких мер является то, что регулярные и точные атаки дронов по нефтяной инфраструктуре заставили российские компании снизить объемы переработки сырой нефти до самого низкого уровня за последние 20 лет.

С начала 2026 года украинские беспилотники атаковали российские НПЗ уже не менее 47 раз. Для сравнения, за весь 2025 год было зафиксировано 82 удара. В результате среднесуточный экспорт дизеля из РФ за первые пять месяцев года упал до 813 тысяч баррелей, достигнув в мае минимального показателя за последние полгода.

Ситуация усугубляется глобальным дефицитом топлива в мире, вызванным перебоями из-за войны в Иране, что лишает Кремль возможностей быстро найти компромиссные решения для стабилизации рынка внутри собственной страны.

Напомним, после ударов украинских дронов производство бензина в РФ упало на 25%. Массированные атаки по нефтеперерабатывающей инфраструктуре спровоцировали значительные перебои со снабжением нефтепродуктами во многих регионах страны-агрессора, что привело к стремительному росту цен на АЗС, длинным очередям и локальному дефициту топлива.