Росія може повністю заборонити експорт дизеля через удари українських дронів

Російська влада розглядає можливість введення повної заборони на експорт дизельного пального. Такий крок планують ухвалити задля уникнення масштабного дефіциту на внутрішньому ринку, який виник після інтенсифікації ударів українських безпілотників по нафтопереробних заводах країни-агресора.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані Bloomberg.

Як заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак на урядовій нараді з Володимиром Путіним, можлива заборона на продаж дизеля іноземним покупцям стане доповненням до вже діючих обмежень на експорт бензину та авіагасу.

Наразі вивіз дизельного пального заблоковано лише для трейдерів та посередників, які самостійно його не виробляють, проте тепер обмеження хочуть поширити на всіх виробників.

Потенційне ембарго може спровокувати різке зростання світових цін на дизель, оскільки Росія залишається одним із найбільших його експортерів у світі, поступаючись лише США. Понад 40% усього виробленого в РФ дизеля зазвичай іде на зовнішні ринки — переважно до Туреччини та Бразилії. На тлі цих новин європейські ф'ючерси на дизель миттєво відреагували зростанням, а премія до нафти підскочила майже на 6%.

Падіння переробки до 20-річного мінімуму

Причиною підготовки таких жорстких заходів є те, що регулярні та точні атаки дронів по нафтовій інфраструктурі змусили російські компанії знизити обсяги переробки сирої нафти до найнижчого рівня за останні 20 років.

З початку 2026 року українські безпілотники атакували російські НПЗ вже щонайменше 47 разів. Для порівняння, за весь 2025 рік було зафіксовано 82 удари. Внаслідок цього середньодобовий експорт дизеля з РФ за перші п'ять місяців року впав до 813 тисяч барелів, досягнувши у травні мінімального показника за останні пів року.

Ситуація ускладнюється глобальним дефіцитом палива у світі, спричиненим перебоями через війну в Ірані, що позбавляє Кремль можливостей швидко знайти компромісні рішення для стабілізації ринку всередині власної країни.

Нагадаємо, після ударів українських дронів виробництво бензину в РФ впало на 25%. Масовані атаки по нафтопереробній інфраструктурі спровокували значні перебої з постачанням нафтопродуктів у багатьох регіонах країни-агресора, що призвело до стрімкого зростання цін на АЗС, довгих черг та локального дефіциту палива.