130 академічних ліцеїв отримають гроші на сучасні лабораторії: відібрано заклади у 22 областях

Майбутні профільні академічні ліцеї отримають державні кошти на оновлення лабораторій природничих наук, STEM-лабораторій та навчальних кабінетів. Комісія Міністерства освіти і науки відібрала за рейтинговою системою 130 закладів освіти у 22 областях країни.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.

За рахунок субвенції громади зможуть придбати:

обладнання для експериментів;

мультимедійні засоби;

меблі для оснащення навчальних приміщень.

Проведення ремонтних робіт у будівлях фінансуватиметься за кошти місцевих бюджетів.

"Облаштування сучасних освітніх просторів є важливим складником змін у профільній старшій школі... Коли школа має сучасні лабораторії, STEM-простори та обладнання для експериментів, вона стає місцем, де народжується цікавість, критичне мислення та здатність знаходити рішення", — зазначив міністр освіти Оксен Лісовий.

Наразі уряд перерахував понад 459 мільйонів гривень для перших 85 закладів освіти. Інші відібрані установи отримають фінансування найближчим часом. При оцінюванні заявок від громад враховували:

рівень дефіциту сучасної освітньої інфраструктури;

спроможність закладу використовувати навчальні простори;

успішний досвід реалізації попередніх проєктів у природничому та математичному напрямах.

Загалом у 2026 році на оновлення інфраструктури шкіл виділено 3,2 мільярда гривень. Ці кошти розподілили за такими напрямами:

1,2 мільярда гривень — для пілотних ліцеїв, які впроваджують профільну старшу школу;

1,3 мільярда гривень — на оновлення освітніх просторів у гімназіях;

700 мільйонів гривень — на створення сучасних кабінетів у майбутніх академічних ліцеях, які увійдуть до мережі профільної старшої школи з 2027 року.

Нагадаємо, у квітні Кабмін затвердив порядок надання 700 млн грн субвенції на створення сучасних освітніх середовищ у школах.