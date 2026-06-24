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130 академічних ліцеїв отримають гроші на сучасні лабораторії: відібрано заклади у 22 областях
Майбутні профільні академічні ліцеї отримають державні кошти на оновлення лабораторій природничих наук, STEM-лабораторій та навчальних кабінетів. Комісія Міністерства освіти і науки відібрала за рейтинговою системою 130 закладів освіти у 22 областях країни.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба відомства.
За рахунок субвенції громади зможуть придбати:
- обладнання для експериментів;
- мультимедійні засоби;
- меблі для оснащення навчальних приміщень.
Проведення ремонтних робіт у будівлях фінансуватиметься за кошти місцевих бюджетів.
"Облаштування сучасних освітніх просторів є важливим складником змін у профільній старшій школі... Коли школа має сучасні лабораторії, STEM-простори та обладнання для експериментів, вона стає місцем, де народжується цікавість, критичне мислення та здатність знаходити рішення", — зазначив міністр освіти Оксен Лісовий.
Наразі уряд перерахував понад 459 мільйонів гривень для перших 85 закладів освіти. Інші відібрані установи отримають фінансування найближчим часом. При оцінюванні заявок від громад враховували:
- рівень дефіциту сучасної освітньої інфраструктури;
- спроможність закладу використовувати навчальні простори;
- успішний досвід реалізації попередніх проєктів у природничому та математичному напрямах.
Загалом у 2026 році на оновлення інфраструктури шкіл виділено 3,2 мільярда гривень. Ці кошти розподілили за такими напрямами:
- 1,2 мільярда гривень — для пілотних ліцеїв, які впроваджують профільну старшу школу;
- 1,3 мільярда гривень — на оновлення освітніх просторів у гімназіях;
- 700 мільйонів гривень — на створення сучасних кабінетів у майбутніх академічних ліцеях, які увійдуть до мережі профільної старшої школи з 2027 року.
Нагадаємо, у квітні Кабмін затвердив порядок надання 700 млн грн субвенції на створення сучасних освітніх середовищ у школах.