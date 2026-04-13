Уряд виділив 700 млн грн на модернізацію шкіл

У межах реформи Нової української школи уряд переходить до масштабного оновлення освітньої інфраструктури — від точкового дооснащення до комплексної модернізації навчальних просторів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, Кабмін затвердив порядок надання 700 млн грн субвенції на створення сучасних освітніх середовищ у школах. Фінансування буде спрямоване на закупівлю техніки, мультимедійного обладнання та меблів для кабінетів природничих і точних дисциплін, зокрема біології, географії, математики, фізики, хімії, а також для STEM-лабораторій.

Ремонтні роботи фінансуватимуться за рахунок місцевих бюджетів або за підтримки партнерів, що фактично передбачає модель співфінансування проєктів модернізації.

Субвенцію зможуть отримати комунальні заклади освіти, які увійдуть до мережі профільної старшої школи з 2027 року або вже мають статус спеціалізованих ліцеїв. Додатковими умовами є очний або змішаний формат навчання, наявність не менше 60 учнів у 8-х класах, а також забезпечення щонайменше 10% співфінансування з місцевих бюджетів.

Відбір проєктів здійснюватиметься на конкурсній основі, а детальні умови та старт подання заявок оголосить Міністерство освіти і науки.

Ініціатива є частиною третього етапу реформи НУШ і спрямована на формування сучасної матеріально-технічної бази для профільної старшої школи, а також підвищення якості освітніх послуг.

Додамо, уряд також продовжує реалізацію реформи шкільного харчування та модернізацію освітньої інфраструктури, розподіливши додаткові 46,5 млн грн субвенції громадам на завершення оновлення шкільних їдалень.