Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Готівковий курс:

USD

43,64

43,50

EUR

51,10

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд виділив 700 млн грн на модернізацію шкіл / Юлія Свириденко

У межах реформи Нової української школи уряд переходить до масштабного оновлення освітньої інфраструктури — від точкового дооснащення до комплексної модернізації навчальних просторів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

За її словами, Кабмін затвердив порядок надання 700 млн грн субвенції на створення сучасних освітніх середовищ у школах. Фінансування буде спрямоване на закупівлю техніки, мультимедійного обладнання та меблів для кабінетів природничих і точних дисциплін, зокрема біології, географії, математики, фізики, хімії, а також для STEM-лабораторій.

Ремонтні роботи фінансуватимуться за рахунок місцевих бюджетів або за підтримки партнерів, що фактично передбачає модель співфінансування проєктів модернізації.

Субвенцію зможуть отримати комунальні заклади освіти, які увійдуть до мережі профільної старшої школи з 2027 року або вже мають статус спеціалізованих ліцеїв. Додатковими умовами є очний або змішаний формат навчання, наявність не менше 60 учнів у 8-х класах, а також забезпечення щонайменше 10% співфінансування з місцевих бюджетів.

Відбір проєктів здійснюватиметься на конкурсній основі, а детальні умови та старт подання заявок оголосить Міністерство освіти і науки.

Ініціатива є частиною третього етапу реформи НУШ і спрямована на формування сучасної матеріально-технічної бази для профільної старшої школи, а також підвищення якості освітніх послуг.

Додамо, уряд також продовжує реалізацію реформи шкільного харчування та модернізацію освітньої інфраструктури, розподіливши додаткові 46,5 млн грн субвенції громадам на завершення оновлення шкільних їдалень.

Автор:
Тетяна Гойденко