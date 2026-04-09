Чотири роки великої війни

Уряд виділив 46,5 млн грн на завершення модернізації шкільних їдалень

Уряд продовжує реалізацію реформи шкільного харчування та модернізацію освітньої інфраструктури, розподіливши додаткові 46,5 млн грн субвенції громадам на завершення оновлення шкільних їдалень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко

Фінансування отримають 19 об’єктів, будівництво або реконструкція яких розпочалася у 2025 році. Йдеться про проєкти з високим рівнем готовності — не менш як 60%, що дозволить оперативно завершити роботи та відкрити сучасні харчоблоки для учнів.

Уряд наголошує, що сучасна шкільна їдальня є частиною безпечного та комфортного освітнього середовища, а також елементом державної політики інвестування у здоров’я дітей та розвиток людського капіталу.

Загалом в Україні вже модернізовано близько 20% шкільних харчоблоків. Із них 188 оновлено за рахунок державної субвенції, ще понад 1500 — коштом місцевих бюджетів та за підтримки міжнародних партнерів.

Реформа передбачає поступове розширення доступу до гарячого харчування: нині воно забезпечується для учнів 1–11 класів у прифронтових громадах та для учнів 1–4 класів в інших регіонах. Мета уряду — з 1 вересня цього року запровадити гарячі обіди для всіх школярів по всій країні.

Нагадаємо, в липні Кабмін затвердив четвертий розподіл коштів державної субвенції на оновлення їдалень у закладах освіти у 2025 році. Йдеться про розпорядження щодо розподілу 158 млн грн на модернізацію харчоблоків у межах публічного інвестиційного проєкту.

Автор:
Тетяна Гойденко