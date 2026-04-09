Правительство выделило 46,5 млн грн в завершение модернизации школьных столовых

Правительство продолжает реализацию реформы школьного питания / Depositphotos

Правительство продолжает реализацию реформы школьного питания и модернизацию образовательной инфраструктуры, распределив дополнительные 46,5 млн грн субвенции общинам в завершение обновления школьных столовых.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Финансирование получат 19 объектов, строительство или реконструкция которых началась в 2025 году. Речь идет о проектах с высоким уровнем готовности – не менее 60%, что позволит оперативно завершить работы и открыть современные пищеблоки для учащихся.

Правительство отмечает, что современная школьная столовая является частью безопасной и комфортной образовательной среды, а также элементом государственной политики инвестирования в здоровье детей и развитие человеческого капитала.

Всего в Украине уже модернизировано около 20% школьных пищеблоков. Из них 188 обновлено за счет государственной субвенции, еще более 1500 – за счет местных бюджетов и при поддержке международных партнеров.

Реформа предполагает постепенное расширение доступа к горячему питанию: в настоящее время оно обеспечивается для учащихся 1–11 классов в прифронтовых общинах и для учащихся 1–4 классов в других регионах. Цель правительства – с 1 сентября этого года ввести горячие обеды для всех школьников по всей стране.

Напомним, в июле Кабмин утвердил четвертое распределение средств государственной субвенции.   на обновление столовых в учебных заведениях   в 2025 году. Речь идет о распоряжении по распределению 158 млн грн на модернизацию пищеблоков в рамках публичного инвестиционного проекта.

Автор:
Татьяна Гойденко