Правительство выделило 700 млн грн на модернизацию школ

В рамках реформы Новой украинской школы правительство переходит к масштабному обновлению образовательной инфраструктуры — от точечного дооснащения до комплексной модернизации учебных пространств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, Кабмин утвердил порядок предоставления 700 млн. грн. субвенции на создание современных образовательных сред в школах. Финансирование будет направлено на закупку техники, мультимедийного оборудования и мебели для кабинетов естественных и точных дисциплин, в частности, биологии, географии, математики, физики, химии, а также для STEM-лабораторий.

Ремонтные работы будут финансироваться за счет местных бюджетов или поддержки партнеров, что фактически предусматривает модель софинансирования проектов модернизации.

Субвенцию смогут получить коммунальные учебные заведения, которые войдут в сеть профильной старшей школы с 2027 года или уже имеют статус специализированных лицеев. Дополнительными условиями являются очный или смешанный формат обучения, наличие не менее 60 учащихся в 8 классах, а также обеспечение не менее 10% софинансирования из местных бюджетов.

Отбор проектов будет производиться на конкурсной основе, а подробные условия и старт подачи заявок объявит Министерство образования и науки.

Инициатива является частью третьего этапа реформы НУШ и направлена на формирование современной материально-технической базы для профильной старшей школы, а также на повышение качества образовательных услуг.

Добавим, правительство также продолжает реализацию реформы школьного питания и модернизацию образовательной инфраструктуры, распределив дополнительные 46,5 млн грн субвенции общинам в завершение обновления школьных столовых.