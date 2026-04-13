Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,46

--0,01

EUR

50,91

+0,11

Наличный курс:

USD

43,65

43,46

EUR

51,15

50,90

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Правительство выделило 700 млн грн на модернизацию школ / Юлия Свириденко

В рамках реформы Новой украинской школы правительство переходит к масштабному обновлению образовательной инфраструктуры — от точечного дооснащения до комплексной модернизации учебных пространств.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

По ее словам, Кабмин утвердил порядок предоставления 700 млн. грн. субвенции на создание современных образовательных сред в школах. Финансирование будет направлено на закупку техники, мультимедийного оборудования и мебели для кабинетов естественных и точных дисциплин, в частности, биологии, географии, математики, физики, химии, а также для STEM-лабораторий.

Ремонтные работы будут финансироваться за счет местных бюджетов или поддержки партнеров, что фактически предусматривает модель софинансирования проектов модернизации.

Субвенцию смогут получить коммунальные учебные заведения, которые войдут в сеть профильной старшей школы с 2027 года или уже имеют статус специализированных лицеев. Дополнительными условиями являются очный или смешанный формат обучения, наличие не менее 60 учащихся в 8 классах, а также обеспечение не менее 10% софинансирования из местных бюджетов.

Отбор проектов будет производиться на конкурсной основе, а подробные условия и старт подачи заявок объявит Министерство образования и науки.

Инициатива является частью третьего этапа реформы НУШ и направлена на формирование современной материально-технической базы для профильной старшей школы, а также на повышение качества образовательных услуг.

Добавим, правительство также продолжает реализацию реформы школьного питания и модернизацию образовательной инфраструктуры, распределив дополнительные 46,5 млн грн субвенции общинам в завершение обновления школьных столовых.

Автор:
Татьяна Гойденко