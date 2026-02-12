Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,03

--0,06

EUR

51,21

--0,04

Готівковий курс:

USD

43,15

43,05

EUR

51,45

51,28

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Уряд спрямує 3 млрд грн на створення сучасних освітніх просторів у межах НУШ

школа
Уряд спрямує 3 млрд грн на створення сучасних освітніх просторів / Depositphotos

У межах реалізації реформи "Нова українська школа" ухвалено рішення спрямувати 3 млрд грн на створення сучасних освітніх просторів. Кошти будуть використані для облаштування лабораторій, STEM-класів, навчальних кабінетів та осередків предмета "Захист України".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Із загальної суми 1,3 млрд грн передбачено для гімназій, 1,2 млрд грн — для пілотних ліцеїв старшої профільної школи, ще 500 млн грн — на розвиток осередків "Захисту України". Для пілотних ліцеїв, що працюють у дистанційному форматі, зокрема в прифронтових регіонах, окремо передбачено закупівлю техніки та цифрових освітніх ресурсів.

З початку 2026 року змінюється підхід до модернізації шкіл: замість точкового дооснащення впроваджується комплексне створення освітніх просторів. Такий формат передбачає системне оновлення матеріально-технічної бази, що має забезпечити якісну освіту навіть в умовах воєнного часу.

Громади зможуть отримати державну субвенцію на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Кошти спрямовуватимуться на оновлення навчального, лабораторного, комп’ютерного та мультимедійного обладнання, а також меблів для облаштування освітніх просторів. Водночас ремонт приміщень здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів.

Обов’язковими умовами залишаються проведення відкритих і прозорих закупівель відповідно до вимог Ukraine Facility та належна звітність про використання коштів. Детальні умови отримання субвенції оприлюднені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

Також Кабмін ухвалив рішення про спрямування 3,28 млрд грн додаткового фінансування науковим установам і закладам вищої освіти за результатами державної атестації. Розподіл коштів уперше здійснюватиметься за формульним механізмом — залежно від атестаційної групи, масштабів установи та результативності її діяльності.

Автор:
Тетяна Гойденко