Уряд спрямує 3 млрд грн на створення сучасних освітніх просторів у межах НУШ

У межах реалізації реформи "Нова українська школа" ухвалено рішення спрямувати 3 млрд грн на створення сучасних освітніх просторів. Кошти будуть використані для облаштування лабораторій, STEM-класів, навчальних кабінетів та осередків предмета "Захист України".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем'єр-міністерки Юлії Свириденко.

Із загальної суми 1,3 млрд грн передбачено для гімназій, 1,2 млрд грн — для пілотних ліцеїв старшої профільної школи, ще 500 млн грн — на розвиток осередків "Захисту України". Для пілотних ліцеїв, що працюють у дистанційному форматі, зокрема в прифронтових регіонах, окремо передбачено закупівлю техніки та цифрових освітніх ресурсів.

З початку 2026 року змінюється підхід до модернізації шкіл: замість точкового дооснащення впроваджується комплексне створення освітніх просторів. Такий формат передбачає системне оновлення матеріально-технічної бази, що має забезпечити якісну освіту навіть в умовах воєнного часу.

Громади зможуть отримати державну субвенцію на умовах співфінансування з місцевих бюджетів. Кошти спрямовуватимуться на оновлення навчального, лабораторного, комп’ютерного та мультимедійного обладнання, а також меблів для облаштування освітніх просторів. Водночас ремонт приміщень здійснюватиметься за рахунок місцевих бюджетів.

Обов’язковими умовами залишаються проведення відкритих і прозорих закупівель відповідно до вимог Ukraine Facility та належна звітність про використання коштів. Детальні умови отримання субвенції оприлюднені на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України.

Також Кабмін ухвалив рішення про спрямування 3,28 млрд грн додаткового фінансування науковим установам і закладам вищої освіти за результатами державної атестації. Розподіл коштів уперше здійснюватиметься за формульним механізмом — залежно від атестаційної групи, масштабів установи та результативності її діяльності.