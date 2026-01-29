Кабмін спрямує 3,28 млрд грн додаткового фінансування науці за результатами державної атестації

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про спрямування 3,28 млрд грн додаткового фінансування науковим установам і закладам вищої освіти за результатами державної атестації. Розподіл коштів уперше здійснюватиметься за формульним механізмом — залежно від атестаційної групи, масштабів установи та результативності її діяльності.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Урядовий портал.

Базове фінансування за результатами атестації відтепер стає постійним складником державної підтримки науки. Кошти можуть спрямовуватися на підвищення оплати праці науковців, модернізацію наукової інфраструктури, розвиток установ та підтримку ініціативних досліджень.

У попередні роки державне фінансування науки здебільшого визначалося кількістю ставок і площ, без урахування ефективності роботи установ, результатів досліджень чи потенціалу розвитку. Це обмежувало можливості довгострокового планування та змушувало наукові колективи значною мірою покладатися на гранти й конкурсні програми.

З метою посилення зв’язку між результатами наукової діяльності та державною підтримкою держава переглянула роль атестації. Відтепер саме її результати є основою для визначення обсягів і структури базового фінансування.

Новий підхід дає змогу:

системно враховувати наукові результати;

оцінювати спроможність установ до розвитку;

застосовувати формульний і прозорий механізм фінансування.

Кожен структурний підрозділ, який брав участь в атестації, отримає частку базового фінансування у вигляді надбавки на одного працівника. Розрахунок здійснюється в Національній науковій електронній системі URIS пропорційно внеску підрозділу в загальний результат за відповідним напрямом.

Як розподілятимуть кошти

Ключовим критерієм є результати державної атестації. Також враховуються масштаб установи, обсяг залучених зовнішніх коштів, якість наукових публікацій, частка молодих учених та інші показники результативності.

Фінансування не є рівномірним: більші ресурси отримують установи з вищими показниками ефективності. Базове фінансування спрямовується закладам груп А і Б.

Річний обсяг базового фінансування однієї установи становить від кількох мільйонів до понад 100 млн грн. Для окремих установ зростання фінансування може сягати 30–60% і більше. Додаткове фінансування охоплює 156 наукових установ і 91 університет у всіх регіонах України, включно з прифронтовими, прикордонними та переміщеними закладами.

На що підуть кошти

Із загального обсягу 3,28 млрд грн:

близько 2 млрд грн спрямовується на підвищення оплати праці науковців через надбавки за результатами атестації;

понад 500 млн грн (близько 20%) — на модернізацію лабораторій, обладнання та інфраструктури;

близько 300 млн грн — на розвиток установ і структур підтримки науки;

понад 100 млн грн — на підтримку ініціативних наукових досліджень.

Рівень додаткового фінансування в розрахунку на одного наукового або науково-педагогічного працівника коливається від 2 до понад 10 тис. грн на місяць.

На практиці це означає зростання заробітних плат у низці установ на 30–70%, появу можливості інвестувати в обладнання без прив’язки до грантів і створення умов для довгострокового розвитку найрезультативніших наукових центрів.

Серед найбільших отримувачів базового фінансування:

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України — близько 35,2 млн грн (+48% до 2025 року);

Інститут математики НАН України — 12,9 млн грн (+25%);Інститут археології НАН України — 9,9 млн грн (+19%);

Інститут зернових культур НААН — 10,3 млн грн (+50%);

ННЦ "Харківський фізико-технічний інститут" — близько 100 млн грн (+25%).

Зазначається, що запровадження формульного базового фінансування означає перехід від разових рішень до системної та прогнозованої підтримки науки. Для науковців це — стабільніше зростання доходів і кращі умови для досліджень, для держави — прозорий зв’язок між якістю науки та обсягом бюджетної підтримки.

