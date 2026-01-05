Запланована подія 2

У Мінцифрі назвали п’ять змін, які чекають українську освіту у 2026 році

школа
У 2026 році українська освіта зробить крок до повної цифрової трансформації: штучний інтелект стане асистентом учителя, паперові журнали відійдуть у минуле, а навчання стане персоналізованим і гейміфікованим.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінцифри.

Одним із головних трендів стане інтеграція штучного інтелекту в навчальний процес. Замість заборон ШІ використовуватимуть як інструмент: він допомагатиме вчителям створювати плани уроків, презентації, перевіряти роботи та автоматично формувати тести під конкретні теми.

Це має скоротити обсяг рутинної роботи та дати педагогам більше часу для живого спілкування з учнями.

Ще одна зміна — повна відмова від паперової звітності. Розклади, календарні плани, оцінки та звіти перейдуть у цифровий формат. За даними Мінцифри, система Мрія вже автоматизує щоденну роботу вчителів у кожній п’ятій школі України й надалі масштабуватиметься. Важливо, що платформа є безоплатною для шкіл, громад і батьків.

У 2026 році також посилиться гейміфікація навчання. В екосистемі Мрія планують запровадити внутрішню мотиваційну валюту — "мрійки", які учні отримуватимуть за навчальну активність. Їх можна буде обмінювати на квитки в кіно, VR-квести, майстер-класи чи сертифікати на книжки.

Окремий фокус — персоналізація освіти. Алгоритми підбиратимуть контент відповідно до інтересів кожного учня, допомагаючи розвивати сильні сторони та зменшувати освітні розриви. Водночас батьки отримають централізований доступ до всієї інформації про навчання дитини — без батьківських чатів і постійних дзвінків.

У Мінцифри наголошують, що технології в освіті у 2026 році мають не замінити вчителя, а посилити його роль, зробивши навчання зрозумілішим, ефективнішим і ближчим до реальних потреб дітей та батьків.

Також у "Мрії" з’явився новий розділ "Позашкілля", який дозволяє батькам та дітям знаходити гуртки поблизу, записуватися на заняття з малювання, спорту або танців, а також переглядати розклад онлайн-занять.

