Минцифры назвало пять изменений, ожидающих украинское образование в 2026 году

В 2026 году украинское образование шагнет к полной цифровой трансформации: искусственный интеллект станет ассистентом учителя, бумажные журналы уйдут в прошлое, а обучение станет персонализированным и геймифицированным.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

Одним из главных трендов станет интеграция искусственного интеллекта в учебный процесс. Вместо запретов ИИ будут использоваться как инструмент: он будет помогать учителям создавать планы уроков, презентации, проверять работы и автоматически формировать тесты под конкретные темы.

Это должно сократить объем рутинной работы и дать педагогам больше времени для живого общения с учащимися.

Еще одно изменение – полный отказ от бумажной отчетности. Расписания, календарные планы, оценки и отчеты перейдут в цифровой формат.

По данным Минцифры, система "Мрія" уже автоматизирует ежедневную работу учителей в каждой пятой школе Украины и в дальнейшем будет масштабироваться. Важно, что платформа бесплатна для школ, общин и родителей.

В 2026 году также усилится геймификация обучения. В экосистеме "Мрія" планируют ввести внутреннюю мотивационную валюту - "мрійки", которые учащиеся будут получать за учебную активность. Их можно будет обменивать на билеты в кино, VR-квесты, мастер-классы или сертификаты на книги.

Отдельный фокус – персонализация образования. Алгоритмы будут подбирать контент в соответствии с интересами каждого учащегося, помогая развивать сильные стороны и уменьшать образовательные разрывы. В то же время родители получат централизованный доступ ко всей информации об обучении ребенка без родительских чатов и постоянных звонков.

В Минцифре отмечают, что технологии в образовании в 2026 году должны не заменить учителя, а усилить его роль, сделав обучение более понятным, эффективным и более близким к реальным потребностям детей и родителей.

Также в "Мрії" появился новый раздел "Внешкола", позволяющий родителям и детям находить кружки поблизости, записываться на занятия по рисованию, спорту или танцам, а также просматривать расписание онлайн-занятий.