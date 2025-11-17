Более 6 тыс. кружков: в приложении "Мрія" появился раздел "Позашкілля"

В государственной образовательной экосистеме "Мрія" появился новый раздел "Позашкілля", позволяющий родителям и детям находить кружки поблизости, записываться на занятия по рисованию, спорту или танцам, а также просматривать расписание онлайн-занятий.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

В сотрудничестве с Министерством образования и науки и Министерством культуры Украины в платформу добавлено более 6000 кружков. Каждый кружок имеет свою карту с описанием, контактами и другими важными деталями. Доступны как бесплатные, так и платные занятия – в реальном или онлайн-формате.

"Мы собрали 6 000+ кружков в 20 категориях: от танцев и рисования до программирования и спорта. Каждый кружок – это удобная карточка с описанием, контактами и важными деталями. Так что выбирайте занятия и узнавайте условия записи", – написал глава Минцифры Михаил Федоров.

Для школ обновления позволяет представить свои кружки и группы продленного дня в едином цифровом пространстве. В настоящее время более 350 школ создали 1719 кружков в приложении "Мрія".

В скором времени пользователи смогут записывать детей на кружки прямо в приложении и отслеживать их занятия в расписании дня. Также появится рекомендательная система на базе искусственного интеллекта, которая будет подбирать кружки в соответствии с интересами каждого ребенка.

"Мрія" – цифровая экосистема для детей

Раздел "Позашкілля" является частью цельной цифровой экосистемы, сопровождающей ребенка от первых лет обучения к взрослой жизни.

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского реализуется Минцифрой и МОН в партнерстве с Программой EGAP, выполняемой Фондом Восточная Европа при поддержке Швейцарии.

Родители и школы могут уже сейчас обновить приложение "Мрія" и использовать новый раздел для поиска и записи на кружки.

Напомним, в октябре Кабмин принял изменения в постановление, которое превратит приложение "Мрія" в единую образовательную экосистему, которая будет сопровождать ребенка от первых шагов в садике до завершения школы.