Правительство расширяет образовательное приложение "Мрія" на детсады: какие преимущества инициативы

Кабмин принял изменения в постановление, которое превратит приложение "Мрія" в единую образовательную экосистему, которая будет сопровождать ребенка от первых шагов в садике до завершения школы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьера Юлии Свириденко.

По ее словам, "Мрія.Дошкілля" предоставит воспитателям удобные инструменты для учета посещения, занятий, питания и сна, а родители получат прозрачный доступ к информации об обучении и успехах ребенка.

"Закладываем основу для национальной геймификации в "Мрії". Бизнес сможет поддерживать развитие детей и молодежи, предоставляя бонусы за достижения в обучении. Кроме того, "Мрія" станет открытой платформой для контента, где учителя и компании будут публиковать свои материалы", — пояснила Свириденко.

Она отметила, что за год в "Мрії" учителя выставили более 11 млн оценок и более 5 млн отметок отсутствия, более 3,5 млн раз просмотрели страницу планирования в журнале и добавили более 2,5 млн домашних заданий.

Напомним, в сентябре сообщалось, что проект "Мрія", инициированный президентом Украины, получит от технологического гиганта Google $1,5 миллиона на развитие цифрового образования. Это партнерство открывает новые возможности для украинских школьников, родителей и учителей.