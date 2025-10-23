Уряд розширює освітній застосунок "Мрія" на дитсадочки: які переваги ініціативи

Кабмін ухвалив зміни до постанови, які перетворять застосунок "Мрію" на єдину освітню екосистему, що супроводжуватиме дитину від перших кроків у садочку до завершення школи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єрки Юлії Свириденко.

За її словами, "Мрія.Дошкілля" надасть вихователям зручні інструменти для обліку відвідування, занять, харчування та сну, а батьки отримають прозорий доступ до інформації про навчання та успіхи дитини.

"Закладаємо основу для національної гейміфікації у "Мрії". Бізнес зможе підтримувати розвиток дітей та молоді, надаючи бонуси за досягнення в навчанні. Крім того, "Мрія" стане відкритою платформою для контенту, де вчителі та компанії публікуватимуть власні матеріали", — пояснила Свириденко.

Вона зазначила, що за рік у "Мрії" вчителі виставили понад 11 млн оцінок та понад 5 млн відміток відсутності, понад 3,5 млн разів переглянули сторінку планування в журналі та додали понад 2,5 млн домашніх завдань.

Нагадаємо, у вересні повідомлялося, що проєкт "Мрія", ініційований президентом України, отримає від технологічного гіганта Google $1,5 мільйона на розвиток цифрової освіти. Це партнерство відкриває нові можливості для українських школярів, батьків і вчителів.