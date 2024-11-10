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Освітній застосунок "Мрія": Кабмін затвердив порядок наповнення контентом

Освітній застосунок "Мрія": Кабмін затвердив порядок наповнення контентом
Ілюстрація: НУШ

Кабінет Міністрів України затвердив порядок наповнення контентом освітнього застосунку "Мрія".

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Про це  повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Новий порядок визначає механізми додавання освітнього контенту, використання об’єктів інтелектуальної власності та процес відбору суб’єктів господарювання, які бажають приєднатися до застосунку з метою надання бонусів, призів, премій у звʼязку з використанням унікального загальнодержавного ідентифікатора учасника освітнього процесу (Мрія-ID).

Крім цього, затверджено порядок використання зображення торговельної марки "Мрія".

Кому корисний сайт "Мрія"

  • Батькам, учителям, дітям: можна дізнатися про функціонал застосунку, його переваги та отримати відповіді на поширені запитання.
  • Бізнесам та організаціям: можливість стати партнером "Мрії" та долучитися до трансформації освіти в Україні.
  • Талантам: знайти можливості долучитися до команди "Мрії", яка стрімко розвивається і шукає сміливих людей для створення продукту для мільйонів українців.
  • Усім зацікавленим українцям: можна поділитися будь-якими ідеями або пропозиціями для розвитку освітньої "Мрії".

Нагадаємо, раніше, у вересні 2024 року, до бета-тестування застосунку долучилися перші 40 шкіл з різних регіонів, а загальна кількість користувачів вже перевищила 100 тисяч.

У червні 2024 року стартувало бета-тестуваннямобільного освітнього застосунку "Мрія", у тому ж місяці відбувся і запуск сайту застосунку.

У лютому Кабінет міністрів доручив забезпечити використання мобільного застосунку "Мрія" в освітньому процесі закладами загальної середньої освіти з 2024/2025 навчального року.

Автор:
Тетяна Гойденко