Google інвестує $1,5 млн у розвиток освітнього проєкту "Мрія": деталі співпраці

Проєкт "Мрія", ініційований президентом України, отримає від технологічного гіганта Google $1,5 мільйона на розвиток цифрової освіти. Це партнерство відкриває нові можливості для українських школярів, батьків і вчителів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення першого віцепрем'єр-міністра - міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Мрія — найкращий цифровий продукт для шкіл та батьків. Зручний інтерфейс, сучасні технології і штучний інтелект — усе для того, щоб надати кожній дитині можливість стати тим, ким вона мріє", — зазначив він.

Чому Google інвестує в "Мрію"?

Підтримка від Google, надана через програму Google.org Fellowship, підтверджує, що Україна створює інноваційні освітні продукти світового рівня. Кошти будуть використані для впровадження інструментів на базі штучного інтелекту, що зробить навчання персоналізованим, сучасним і адаптованим до потреб кожної дитини.

"Мрія" — це не просто застосунок, а ціла цифрова екосистема, яка вже об'єднує понад 2000 шкіл по всій Україні.

Плани розвитку

Завдяки фінансовій підтримці від Google проєкт зможе швидше реалізувати свої амбітні плани. Серед них:

пілотування освітніх послуг для дошкільних закладів;

розробка концепції єдиної цифрової екосистеми для університетів.

Вперше в Україні єдина цифрова екосистема об'єднає декілька освітніх ланок, від дитячого садка до вищої освіти.

Довідково

Освітній проєкт "Мрія" — ініціатива президента України Володимира Зеленського, яку реалізують Мінцифра та МОН разом із Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Нагадаємо, технологічний гігант Google впродовж останніх трьох років надала Україні понад 45 млн доларів фінансової допомоги та більше 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів.