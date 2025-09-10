Google надав Україні $45 млн фінансової допомоги: що відомо про співпрацю

Технологічний гігант Google впродовж останніх трьох років надала Україні понад 45 млн доларів фінансової допомоги та більше 10 млн доларів у вигляді технічних рішень і освітніх ресурсів.

Як пише Delo.ua, про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко.

10 вересня він зустрівся у столичній мерії з представниками компанії на чолі з віцепрезиденткою зі взаємодії з органами державної влади Google Європа Аннет Кробер-Ріль.

Кличко зазначив, що Google залишається надійним партнером України у цифровому розвитку, зміцненні кіберстійкості та економічному відновленні.

Під час зустрічі київська влада та представники американської корпорації обговорили можливості інтеграції міських даних щодо безбарʼєрності, позначення укриттів на Google-мапах, а також використання розробок Google у сфері штучного інтелекту для транспортного моделювання та містобудування.

Кличко зазначив, що столична влада зацікавлена у подальшій двосторонній співпраці Києва з компанією Google та розвиватиме таке співробітництво. Він наголосив, що ШІ може сприяти розширенню й удосконаленню міських сервісів задля більшої їх доступності та зручності для киян.

Команда Google, зі свого боку, відзначила здобутки української столиці у сфері цифровізації міських сервісів, зокрема державного застосунку "Київ Цифровий", який надає доступ до різноманітних послуг мешканцям міста.

Нагадаємо, уряд затвердив план дій з цифровізації державних послуг до 2026 року, згідно з яким ще більше послуг стане доступними онлайн. План включає цифровізацію понад 30 сфер.