"Київ Цифровий" додав віртуальну оплату проїзду на кільцевій електричці

Сервіс віртуальної валідації проїзду став доступним і для пасажирів Київської кільцевої електрички.

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Про це інформує пресслужба "Київ Цифровий".

Як оплатити проїзд

Щоб скористатися сервісом, потрібно:

Відкрити мобільний застосунок "Київ Цифровий" .

. Обрати сервіс " Оплата проїзду" .

. Відсканувати QR-код на плакаті або наліпці у вагоні.

Альтернативний спосіб:

Вручну ввести номер борта електропоїзда Kyiv City Express, зазначений на плакаті, у сервіс "Оплата проїзду", без сканування QR-коду.

Після цього треба оплатити проїзд – транспортною картою, одноразовим QR-квитком або банківською карткою. Запис про оплачений проїзд миттєво з’явиться у застосунку.

Під час перевірки проїзних документів пасажирам наземного транспорту достатньо показати контролеру запис у застосунку.

Зауважимо, що штраф за безквитковий проїзд у столиці становить 160 грн у наземному транспорті та 300 грн у Київській кільцевій електричці.

Про Kyiv City Express

Міська електричка Києва – один із шести видів громадського транспорту, який успішно функціонує з вересня 2009 року у столиці України.

Міська електричка курсує двадцятьма станціями Київського залізничного кільця. Загальна протяжність маршруту – 50.8 км.

Поїзди рухаються за годинниковою стрілкою (Дарниця – Київ-Пас. – Святошин – Почайна) та проти (Дарниця – Почайна – Святошин – Київ-Пас.).

10% пасажирів Kyiv City Express складають представники пільгових категорій, зокрема пенсіонери.

Раніше повідомлялось, що завершились будівельні роботи на Воскресенці, і в графіку Київської кільцевої електрички на 2025 рік заплановано зміни. Так, електричка курсуватиме кожні 30 хвилин у години пік.

Додамо, Київська кільцева електричка перевезла майже 3,5 млн пасажирів у 2024 році, що на 4% більше порівняно з минулим роком.