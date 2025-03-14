- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
"Київ Цифровий" додав віртуальну оплату проїзду на кільцевій електричці
Сервіс віртуальної валідації проїзду став доступним і для пасажирів Київської кільцевої електрички.
Про це інформує пресслужба "Київ Цифровий".
Як оплатити проїзд
Щоб скористатися сервісом, потрібно:
- Відкрити мобільний застосунок "Київ Цифровий".
- Обрати сервіс "Оплата проїзду".
- Відсканувати QR-код на плакаті або наліпці у вагоні.
Альтернативний спосіб:
- Вручну ввести номер борта електропоїзда Kyiv City Express, зазначений на плакаті, у сервіс "Оплата проїзду", без сканування QR-коду.
Після цього треба оплатити проїзд – транспортною картою, одноразовим QR-квитком або банківською карткою. Запис про оплачений проїзд миттєво з’явиться у застосунку.
Під час перевірки проїзних документів пасажирам наземного транспорту достатньо показати контролеру запис у застосунку.
Зауважимо, що штраф за безквитковий проїзд у столиці становить 160 грн у наземному транспорті та 300 грн у Київській кільцевій електричці.
Про Kyiv City Express
Міська електричка Києва – один із шести видів громадського транспорту, який успішно функціонує з вересня 2009 року у столиці України.
Міська електричка курсує двадцятьма станціями Київського залізничного кільця. Загальна протяжність маршруту – 50.8 км.
Поїзди рухаються за годинниковою стрілкою (Дарниця – Київ-Пас. – Святошин – Почайна) та проти (Дарниця – Почайна – Святошин – Київ-Пас.).
10% пасажирів Kyiv City Express складають представники пільгових категорій, зокрема пенсіонери.
Раніше повідомлялось, що завершились будівельні роботи на Воскресенці, і в графіку Київської кільцевої електрички на 2025 рік заплановано зміни. Так, електричка курсуватиме кожні 30 хвилин у години пік.
Додамо, Київська кільцева електричка перевезла майже 3,5 млн пасажирів у 2024 році, що на 4% більше порівняно з минулим роком.