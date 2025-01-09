Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,24

+0,01

EUR

43,43

--0,45

Готівковий курс:

USD

42,99

42,90

EUR

44,47

44,25

Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
сталеве серце країни

Сталеве серце

країни
Економічна відповідальність:&nbsp;Топ платників податків 2024

Економічна відповідальність: 

Топ платників податків 2024
Моя&nbsp;безбарʼєрність

Моя 

безбарʼєрність
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міська кільцева електричка за рік збільшила перевезення пасажирів на 4%

Електрички не зупиняються під час повітряної тривоги.
10% пасажирів Kyiv City Express складають представники пільгових категорій. Фото: пресслужба УЗ

Київська кільцева електричка перевезла майже 3,5 млн пасажирів у 2024 році, що на 4% більше порівняно з минулим роком.

Про це інформує пресслужба “Укрзалізниці”.

Зазначається, що 10% пасажирів Kyiv City Express складають представники пільгових категорій, зокрема пенсіонери.

Ці пасажири користуються електричкою безкоштовно, що сприяє збільшенню доступності громадського транспорту для старших людей.

Про рух електропоїздів 

Електропоїзди працюють без перебоїв, строго дотримуючись розкладу, навіть у випадку оголошення повітряної тривоги.

Вони продовжують курсувати без зупинок, що забезпечує стабільне транспортне сполучення для мешканців міста та гостей столиці, зокрема під час надзвичайних ситуацій. 

Фото 2 — Міська кільцева електричка за рік збільшила перевезення пасажирів на 4%

Раніше повідомлялось, що завершились будівельні роботи на Воскресенці, і в графіку Київської кільцевої електрички на 2025 рік заплановано зміниТак, електричка курсуватиме кожні 30 хвилин у години пік.

Автор:
Ольга Опенько