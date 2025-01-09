Міська кільцева електричка за рік збільшила перевезення пасажирів на 4%

Київська кільцева електричка перевезла майже 3,5 млн пасажирів у 2024 році, що на 4% більше порівняно з минулим роком.

Про це інформує пресслужба “Укрзалізниці”.

Зазначається, що 10% пасажирів Kyiv City Express складають представники пільгових категорій, зокрема пенсіонери.

Ці пасажири користуються електричкою безкоштовно, що сприяє збільшенню доступності громадського транспорту для старших людей.

Про рух електропоїздів

Електропоїзди працюють без перебоїв, строго дотримуючись розкладу, навіть у випадку оголошення повітряної тривоги.

Вони продовжують курсувати без зупинок, що забезпечує стабільне транспортне сполучення для мешканців міста та гостей столиці, зокрема під час надзвичайних ситуацій.

Раніше повідомлялось, що завершились будівельні роботи на Воскресенці, і в графіку Київської кільцевої електрички на 2025 рік заплановано зміни. Так, електричка курсуватиме кожні 30 хвилин у години пік.