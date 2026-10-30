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У Харкові зачинився популярний торговий центр через влучання російського БпЛА

Російський дрон пошкодив ТРЦ у Харкові
Російський дрон пошкодив ТРЦ у Харкові / Суспільне

Уранці 30 жовтня внаслідок влучання російського реактивного безпілотника зазнав пошкоджень торговельно-розважальний центр “Дафі” у Харкові.

Як пише Dilo, про це повідомили на сторінці закладу в соціальній мережі Facebook.

За попередніми даними, внаслідок удару пошкоджено покрівлю будівлі. Загиблих та поранених немає, однак до медиків швидкої допомоги звернулися троє людей із гострою реакцією на стрес.

Наразі на місці події працюють усі відповідні екстрені та профільні служби. Адміністрація комплексу координує подальші дії для ліквідації наслідків атаки.

Фото 2 — У Харкові зачинився популярний торговий центр через влучання російського БпЛА

На цей час роботу ТРЦ "Дафі" тимчасово призупинено.

Як повідомляється,після завершення роботи профільних служб та отримання необхідних дозволів торговельний центр розпочне поетапне відновлення своєї роботи, зазначили в адміністрації.

Фото 3 — У Харкові зачинився популярний торговий центр через влучання російського БпЛА

Нагадаємо, Arricano тимчасово призупинила роботу ТРК City Mall у Запоріжжі з міркувань безпеки. Після того як об'єкт зазнав суттєвих пошкоджень через черговий російський удар, девелопер заявив про намір відновити торговельний комплекс після стабілізації ситуації.

Автор:
Тетяна Бесараб

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