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ТРЦ "Екватор" у Рівному частково відновив роботу після атаки: які магазини вже працюють

У Рівному відновлює діяльність ТРЦ "Екватор"
У Рівному відновлює діяльність ТРЦ "Екватор"/RAU

Торговельно-розважальний центр “Екватор” у Рівному частково відновив роботу після пошкоджень, яких зазнав внаслідок ворожого обстрілу 16 жовтня.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба торговельного центру.

Наразі у ТРЦ відновлено функціонування торговельних площ та сервісних закладів. Для відвідувачів знову доступні fashion-ритейлери Colin’s, Goldi, Trend, Sharman, Skechers, Crocs, One by One, Sezon та "Дюна".

В сегменті побутової техніки та електроніки роботу поновили Comfy, Samsung і Smart Hub, а в косметично-парфумерному напрямку та ювелірному секторі — Brocard, "Сюф", "Золотий Вік" і "Срібна Країна".

Окрім цього, відвідувачі можуть скористатися послугами оператора "Intertop", поштового відділення "Нова пошта" та майстерні з виготовлення ключів OS.9.

У розважальному секторі ТРЦ відновлено роботу розважального центру "Турбіна" та роледрому.

Першим із великих орендарів торговельного центру роботу відновив продуктовий гіпермаркет “Велмарт”, який відкрив свої двері для покупців ще 20 жовтня.

У команді ТРЦ “Екватор” зазначають, що процес відновлення об'єкта триває, а про графік відкриття інших магазинів та закладах орендарів буде повідомлено додатково на офіційних ресурсах торговельного центру.

Про ТРЦ “Екватор”

ТРЦ “Екватор” у Рівному — найбільший торгово-розважальний центр міста регіонального значення, який відчинив свої двері 28 квітня 2008 року. Загальна площа об'єкта становить 42 400 кв. м.

ТРЦ входить до національної мережі “Екватор”, яка також представлена у Полтаві, Чернівцях та Харкові й сукупно приймає понад 10 млн відвідувачів щороку.

Нагадаємо, 16 жовтня російська атака спричинила значні руйнування ТРЦ "Екватор" у Рівному. ТРЦ припинив роботу після атаки російських дронів.

Автор:
Тетяна Бесараб

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