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ТРЦ "Экватор" в Ровно частично возобновил работу после атаки: какие магазины уже работают

В Ровно возобновляет деятельность ТРЦ "Экватор"
В Ровно возобновляет деятельность ТРЦ "Экватор"/RAU

Торгово-развлекательный центр "Экватор" в Ровно частично возобновил работу после повреждений, которые получили в результате вражеских обстрелов 16 октября.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба торгового центра.

В ТРЦ возобновлено функционирование торговых площадей и сервисных заведений. Для посетителей снова доступны fashion-ритейлеры Colin's, Goldi, Trend, Sharman, Skechers, Crocs, One by One, Sezon и "Дюна".

В сегменте бытовой техники и электроники работу возобновили Comfy, Samsung и Smart Hub, а в косметически парфюмерном направлении и ювелирном секторе - Brocard, "Сюф", "Золотой Возраст" и "Серебряная Страна".

Кроме того, посетители могут воспользоваться услугами оператора Intertop, почтового отделения Новая почта и мастерской по изготовлению ключей OS. 9.

В развлекательном секторе ТРЦ возобновлена работа развлекательного центра "Турбина" и роледрома.

Первым из крупных арендаторов торгового центра работу возобновил продуктовый гипермаркет Велмарт, который открыл свои двери для покупателей еще 20 октября.

В команде ТРЦ "Экватор" отмечают, что процесс восстановления объекта продолжается, а график открытия других магазинов и заведениях арендаторов будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах торгового центра.

О ТРЦ "Экватор"

ТРЦ "Экватор" в Ровно - крупнейший торгово-развлекательный центр города регионального значения, который открыл свои двери 28 апреля 2008 года. Общая площадь объекта составляет 42400 кв. м.

ТРЦ входит в национальную сеть "Экватор", которая также представлена в Полтаве, Черновцах и Харькове и совокупно принимает более 10 млн посетителей ежегодно.

Напомним, 16 октября российская атака повлекла за собой значительные разрушения ТРЦ "Экватор" в Ровно. ТРЦ прекратил работу после атаки российских дронов.

Автор:
Татьяна Бессараб

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