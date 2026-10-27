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В правительстве не отказались от идеи повысить НДС

Александр Кравченко
Александр Кравченко. Фото: facebook.com/oleksandr.kravchenko.5

Министерство экономики не отказывается от идеи повысить налог на добавленную стоимость на 1% для наполнения фонда компенсации военного ущерба, но готово рассматривать и другие варианты.

Об этом во время Киевского международного экономического форума заявил министр экономики и окружающей среды Александр Кравченко, сообщает "Укринформ".

По его словам, дискуссия с Министерством финансов, народными депутатами относительно механизма поддержки бизнеса, который понес убытки из-за российских атак, еще продолжается.

"Мы остаемся на позиции, что 1% НДС - это оптимальный вариант из всех возможных. Он не идеален, но это "менее всего из всех зол". Но мы также готовы к альтернативным вариантам", - подчеркнул министр.

Он отметил, что создание фонда для компенсации ущерба бизнесу остается абсолютным приоритетом, а Минэкономики рассчитывает на старт его работы с 2027 года. Важно при этом также привлечение международной финансовой помощи.

"Но она сработает тогда, когда у нас будут собственные источники для финансирования этого фонда", – подчеркнул Кравченко.

Повышение НДС

Ранее народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что правительство решило не повышать ставку налога на добавленную стоимость на один процентный пункт. В то же время, создавать Фонд помощи пострадавшему бизнесу, который планировали финансировать благодаря дополнительным налоговым поступлениям, также не будет.

Идея создания фонда помощи и страхования предприятий принадлежала Министерству экономики. Ведомство предлагало создать специальный страховой фонд для компенсации бизнеса активов, утраченных из-за российских обстрелов. Его объем может составить $2–3 млрд, а одним из источников финансирования рассматривается повышение базовой ставки НДС на один процентный пункт — с нынешних 20% до 21%.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявлял, что повышение НДС на 1% в проекте госбюджета на 2027 год необходимо для страхования бизнеса от военных рисков.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал в комментарии для Dilo, что повышения налога на добавленную стоимость с 20% до 21% не будет.

Автор:
Светлана Манько

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