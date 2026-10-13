Правительство передумало повышать НДС, помощи бизнесу тоже не будет

Правительство решило не повышать ставку налога на добавленную стоимость на один процентный пункт. В то же время, создавать Фонд помощи пострадавшему бизнесу, который планировали финансировать благодаря дополнительным налоговым поступлениям, также не будет.



Как пишет Dilo, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Он подверг критике результаты длительного обсуждения государственной поддержки бизнеса. Железняк констатировал, что несмотря на звучавшие в течение трех месяцев заявления, предприниматели до сих пор не получили ожидаемых механизмов помощи.

Идея создания фонда помощи и страхования предприятий принадлежала Министерству экономики. Ведомство предлагало создать специальный страховой фонд для компенсации бизнеса активов, утраченных из-за российских обстрелов. Его объем может составить $2–3 млрд, а одним из источников финансирования рассматривается повышение базовой ставки НДС на один процентный пункт — с нынешних 20% до 21%.

Предполагалось, что он будет поддерживать бизнес, пострадавший в результате войны. Однако после отказа от повышения НДС правительство также отказалось от создания фонда, финансирование которого планировалось обеспечить благодаря дополнительным налоговым поступлениям.

" Я искренне считаю, что идею Минэкономики о Фонде помощи и страхования нужно реализовать. На этот раз бизнес не выдержит. И будет уже не 70 млрд недополучений налогов, а все 150 в год", – подчеркнул Железняк.

По его словам, финансировать такой фонд нужно не из-за повышения налогов, а путем сокращения необязательных государственных расходов.

По мнению депутата, отказ от повышения НДС должен сопровождаться реальными мерами поддержки предприятий, пострадавших в результате войны.

По мнению Железняка, финансировать помощь предприятиям нужно не из-за повышения налогов, а благодаря сокращению необязательных государственных расходов.

Таким образом, правительство отказалось и от повышения НДС на один процентный пункт, и от создания отдельного фонда для пострадавшего бизнеса. В то же время, вопрос альтернативных механизмов поддержки предприятий остается открытым.

Ранее премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявлял, что повышение НДС на 1% в проекте госбюджета на 2027 год необходимо для страхования бизнеса от военных рисков.

Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сказал в комментарии для Dilo, что повышения налога на добавленную стоимость с 20% до 21% не будет.