Уряд передумав підвищувати ПДВ, допомоги бізнесу теж не буде

Уряд вирішив не підвищувати ставку податку на додану вартість на один відсотковий пункт. Водночас створювати Фонд допомоги постраждалому бізнесу, який планували фінансувати завдяки додатковим податковим надходженням, також не буде.



Як пише Dilo, про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він розкритикував результати тривалого обговорення державної підтримки бізнесу. Железняк констатував, попри заяви, які лунали протягом трьох місяців, підприємці досі не отримали очікуваних механізмів допомоги.

Ідея створення фонду допомоги та страхування підприємств належала Міністерству економіки. Відомство пропонувало створити спеціальний страховий фонд для компенсації бізнесу активів, втрачених через російські обстріли. Його обсяг може становити $2–3 млрд, а одним із джерел фінансування розглядають підвищення базової ставки ПДВ на один відсотковий пункт — із нинішніх 20% до 21%.

Передбачалося, що він підтримуватиме бізнес, який постраждав унаслідок війни. Однак після відмови від підвищення ПДВ уряд також відмовився від створення фонду, фінансування якого планували забезпечити завдяки додатковим податковим надходженням.

"Я щиро вважаю, що ідею Мінекономіки про Фонд допомоги та страхування треба реалізувати. Цього разу бізнес не витримає. І буде вже не 70 млрд недоотримання податків, а всі 150 за рік", ‒ наголосив Железняк.

За його словами, фінансувати такий фонд потрібно не через підвищення податків, а шляхом скорочення необов'язкових державних видатків.

На думку депутата, відмова від підвищення ПДВ має супроводжуватися реальними заходами підтримки підприємств, які постраждали внаслідок війни.

На думку Железняка, фінансувати допомогу підприємствам потрібно не через підвищення податків, а завдяки скороченню необов'язкових державних видатків.

Таким чином, наразі уряд відмовився і від підвищення ПДВ на один відсотковий пункт, і від створення окремого фонду для постраждалого бізнесу. Водночас питання альтернативних механізмів підтримки підприємств залишається відкритим.

Раніше прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявляв, що підвищення ПДВ на 1% у проєкті держбюджету на 2027 рік необхідне для страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Натомість голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев сказав у коментарі для Dilo, що підвищення податку на додану вартість із 20% до 21% не буде.