У РФ податкова почала без суду забирати платежі за кредитами на користь бюджету

Федеральна податкова служба Росії почала списувати кошти з кредитних карток громадян у рахунок непогашених податкових боргів. Через це кошти, які люди вносять для закриття кредитних лімітів, ідуть державі, а банки нараховують позичальникам відсотки та штрафи за прострочення.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Громадяни стикаються з проблемою під час спроби закрити заборгованість або вкластися в безвідсотковий період: внесені на картку гроші автоматично списуються на користь податкової. Оскільки податкові зобов'язання мають вищий пріоритет за банківські платежі, кредит залишається непогашеним, а клієнти потрапляють на штрафні санкції.

Проблема торкнулася як фізичних осіб, так і підприємців: у разі арешту рахунків будь-яке поповнення кредитної картки автоматично перераховується до бюджету.

Законодавча основа та масштаби проблеми

У російській податковій службі заявили про законність таких дій. Із 1 листопада 2025 року відомство отримало право стягувати з громадян безперечні податкові борги без звернення до суду. Оскільки списання податків належить до третьої черги, а повернення кредиту — до п'ятої, банки зобов'язані віддавати гроші державі.

Юристи зазначають, що зростання кількості подібних скарг триває з весни 2026 року. У зоні ризику перебуває значна частина населення, адже в Росії нараховується понад 30 мільйонів активних користувачів кредитних карток, а податкова заборгованість громадян і бізнесу досягла майже 4 трильйонів рублів.

Після ухвалення податковою рішення про стягнення громадянин має сім робочих днів, щоб погасити заборгованість добровільно або подати заперечення. Якщо реакції немає, податкова надсилає банку доручення на списання грошей, а процес зняття обмежень після сплати займає ще один-два робочих дні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "Сбербанку" зростає обсяг проблемних кредитів через те, що російські компанії не можуть сплачувати борги. Найбільший кредитор Росії фіксує погіршення якості портфеля та зростання обсягів простроченої заборгованості підприємств.