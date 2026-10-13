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В РФ налоговая начала без суда забирать платежи по кредитам в пользу бюджета

Рубли
В РФ налоговая начала без суда изымать платежи по кредитам в пользу бюджета

Федеральная налоговая служба России начала списывать средства с кредитных карт людей в счет непогашенных налоговых долгов. Поэтому средства, которые люди вносят для закрытия кредитных лимитов, идут государству, а банки начисляют заемщикам проценты и штрафы за просрочку.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

Граждане сталкиваются с проблемой при попытке закрыть задолженность или уложиться в беспроцентный период: внесенные на карту деньги автоматически списываются в пользу налоговой. Поскольку налоговые обязательства имеют более высокий приоритет за банковские платежи, кредит остается непогашенным, а клиенты попадают на штрафные санкции.

Проблема затронула как физические лица, так и предприниматели: в случае ареста счетов любое пополнение кредитной карты автоматически перечисляется в бюджет.

Законодательная основа и масштабы проблемы

В российской налоговой службе заявили о законности подобных действий. С 1 ноября 2025 года ведомство получило право взимать с граждан бесспорные налоговые долги без обращения в суд. Поскольку списание налогов относится к третьей очереди, а возврат кредита — в пятую, банки обязаны отдавать деньги государству.

Юристы отмечают, что рост подобных жалоб продолжается с весны 2026 года. В зоне риска находится значительная часть населения, ведь в России насчитывается более 30 миллионов активных пользователей кредитных карт, а налоговая задолженность граждан и бизнеса достигла почти 4 триллионов рублей.

После принятия налоговой решения о взыскании у гражданина есть семь рабочих дней, чтобы погасить задолженность добровольно или подать возражения. Если реакции нет, налоговая направляет банку поручение на списание денег, а процесс снятия ограничений после уплаты занимает еще один-два рабочих дня.

Напомним, ранее сообщалось, что у "Сбербанка" растет объем проблемных кредитов из-за того, что российские компании не могут платить долги. Наикрупнейший кредитор России фиксирует ухудшение свойства портфеля и рост размеров просроченной задолженности компаний.

Автор:
Максим Кольц

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