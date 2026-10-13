Оренда житла в Європі стрімко дорожчає: в яких країнах доводиться платити найбільше

У другому кварталі 2026 року орендна плата в ЄС зросла на 3% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найбільше подорожчання серед країн Євросоюзу зафіксували в Румунії та Хорватії.

Як пише Dilo, про це повідомляє Euronews.

Країни-лідери за зростанням цін

У Румунії оренда зросла на 43,5%, у Хорватії — на 40,1%. Загальна інфляція за цей час становила відповідно 9,5% і 4,8%. Отже, в обох країнах орендна плата зросла більш ніж на 30% навіть після врахування інфляції.

У Словенії ціни на оренду підвищилися на 10%. У Фінляндії вони не змінилися. Серед найбільших економік ЄС оренда подорожчала на 3,5% в Італії, на 2,5% в Іспанії, на 2,1% у Німеччині та на 1,6% у Франції.

Інфографіка Dilo за даними Еuronews

Чому оренда дорожчає

У Румунії офіційне пояснення різкого зростання пов'язують із підвищенням адміністративної орендної плати за житло. Однак дослідниця Університету Глазго Адріана М. Соаїта вважає, що державний орендний сектор надто малий, аби самостійно пояснити таку зміну. Серед можливих причин вона назвала появу новобудов і відремонтованого житла з вищими ставками.

У Хорватії на статистику вплинуло підвищення плати за соціальне житло в Загребі. Крім того, у країні з 2025 року діє податок на незайняті квартири. За словами професора Загребського університету Гойка Безована, кількість зареєстрованих договорів оренди збільшилася, а на ринок вийшло більше квартир у великих містах, де ставки перевищують середні.

Що відбувається в інших країнах

Серед країн поза ЄС, які також увійшли до порівняння, найвище зростання орендної плати зафіксували в Туреччині — 49,6%. Водночас загальна інфляція там перевищувала 30%, тому реальне подорожчання було меншим, ніж у Румунії та Хорватії.

На думку директорки з досліджень житлової нерухомості JLL Емми Россер, у європейських містах зростання цін на нові договори оренди пов'язане з конкуренцією за обмежену кількість житла. Серед інших причин дослідники називають подорожчання кредитів, яке ускладнило купівлю власного житла, та інвестиції в нерухомість як фінансовий актив.

Яка ситуація в Україні?

Безпекова ситуація залишається одним із ключових факторів, які впливають на рішення українців щодо оренди чи купівлі житла. Особливо це помітно у столиці, де динаміка ринку формується одночасно під впливом безпекових ризиків, сезонності, рівня пропозиції та цін.

У вересні ринок довгострокової оренди 1-кімнатних квартир у Києві продемонстрував збільшення пропозиції. Кількість оголошень зросла на 20% порівняно із серпнем.

Водночас активність потенційних орендарів знизилася. Кількість охочих орендувати житло скоротилася на 20%, а середня кількість відгуків на одне оголошення — на 35%.

На цьому тлі знизилася і медіанна вартість оренди. У вересні вона становила 16,5 тис. грн на місяць, що на 3% менше, ніж у серпні.

Раніше повідомлялося, що на відміну від Києва та Одеси, у західних містах ціни на оренду житла продовжують зростати.