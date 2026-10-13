Аренда жилья в Европе стремительно дорожает: в каких странах приходится платить больше всего

Во втором квартале 2026 года арендная плата в ЕС выросла на 3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Наибольшее удорожание среди стран Евросоюза зафиксировали в Румынии и Хорватии.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Euronews.

Страны-лидеры по росту цен

В Румынии аренда выросла на 43,5%, в Хорватии – на 40,1%. Общая инфляция за это время составила соответственно 9,5% и 4,8%. Следовательно, в обеих странах арендная плата выросла более чем на 30%, даже после учета инфляции.

В Словении цены на аренду повысились на 10%. В Финляндии они не изменились. Посреди огромнейших экономик ЕС аренда подорожала на 3,5% в Италии, на 2,5% в Испании, на 2,1% в Германии и на 1,6% во Франции.

Инфографика Dilo по данным Euronews

Почему аренда дорожает

В Румынии официальное объяснение резкого роста связано с повышением административной арендной платы за жилье. Однако исследовательница Университета Глазго Адриана М. Соаита считает, что государственный арендный сектор слишком мал, чтобы самостоятельно объяснить такое изменение. Среди возможных причин она назвала появление новостроек и отремонтированного жилья с более высокими ставками.

В Хорватии на статистику повлияло повышение платы за социальное жилье в Загребе. Кроме того, в стране с 2025 года действует налог на незанятые квартиры. По словам профессора Загребского университета Гойко Безована, количество зарегистрированных договоров аренды увеличилось, а на рынок вышло больше квартир в крупных городах, где ставки превышают средние.

Что происходит в других странах

Среди стран вне ЕС, также вошедших в сравнение, самый высокий рост арендной платы зафиксировали в Турции — 49,6%. В то же время, общая инфляция там превышала 30%, поэтому реальное подорожание было меньше, чем в Румынии и Хорватии.

По мнению директора по исследованиям жилой недвижимости JLL Эммы Россер, в европейских городах рост цен на новые договоры аренды связан с конкуренцией за ограниченное количество жилья. Среди других причин исследователи называют подорожание кредитов, усложнившее покупку собственного жилья, и инвестиции в недвижимость как финансовый актив.

Какая ситуация в Украине?

Безопасная ситуация остается одним из ключевых факторов, влияющих на решение украинцев по аренде или покупке жилья. Особенно это заметно в столице, где динамика рынка формируется одновременно под влиянием рисков безопасности, сезонности, уровня предложения и цен.

В сентябре рынок долгосрочной аренды 1-комнатных квартир в Киеве продемонстрировал увеличение предложения. Количество объявлений выросло на 20% по сравнению с августом.

В то же время, активность потенциальных арендаторов снизилась. Количество желающих арендовать жилье сократилось на 20%, а среднее количество отзывов на одно объявление – на 35%.

На этом фоне снизилась и медиа стоимость аренды. В сентябре она составила 16,5 тыс. грн. в месяц, что на 3% меньше, чем в августе.

Ранее сообщалось, что, в отличие от Киева и Одессы, в западных городах цены на аренду жилья продолжают расти.