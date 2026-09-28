Прем'єр-міністр Корецький підтвердив плани підвищити ПДВ: чому уряд йде на такий крок

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький пояснив, що підвищення податку на додану вартість(ПДВ) на 1% у проєкті держбюджету на 2027 рік необхідне для страхування бізнесу від воєнних ризиків.

Як пише Dilo, про це очільник уряду сказав в інтерв’ю ТСН.Тиждень.

Він розповів, що підвищення податку закладено у проект бюджету на 2027 рік.

"У держбюджеті заклали непопулярне рішення, зокрема невелике підвищення податку. ПДВ. Інших джерел, на жаль, немає", - заявив Корецький.

За його словами, додаткові кошти хочуть направити до спеціального фонду для страхування бізнесу від воєнних ризиків.

При цьому Міністерство економіки та довкілля пропонує створити спеціальний страховий фонд для компенсації бізнесу активів, втрачених через російські обстріли. Його обсяг може становити $2–3 млрд, а одним із джерел фінансування розглядають підвищення базової ставки ПДВ на один відсотковий пункт — із нинішніх 20% до 21%.

Україна планує внести до фонду близько $1 млрд, а ще $4 млрд розраховує отримати від міжнародних партнерів.

"Таким чином, загальний фонд може становити близько $5 млрд. Його планують використати для швидкої компенсації бізнесу збитків від ракетних та дронових атак", - пояснив Корецький.

Він наголосив, що стосовно питання підвищення ПДВ уряд ще буде спілкуватися з народними депутатами та бізнесом.

"Тому що ми не можемо приходити до партнерів і просто по кожному з питань закривати все цими потребами. Я вважаю, що це по-партнерськи, коли держава вносить свій внесок і показує, що попри все ми боремося за наш суверенітет, а далі ми просимо партнерів помножити наш внесок в чотири і дати нам додатково чотири мільярди, щоб сформувати 5 мільярдів доларів загальний фонд, який піде на швидку компенсацію страхових випадків", – зауважив прем’єр.

Він додав, що міжнародні партнери України цю ідею підтримують.

Нагадаємо, 15 вересня уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. На безпеку й оборону в ньому передбачено 4,885 трлн грн — майже 44% ВВП, а фінансування програм підтримки бізнесу планують збільшити майже вдвічі, до 96 млрд грн.

При цьому уряд заклав у державний бюджет на 2027 рік доходи від підвищення для українців ПДВ та акцизів, але їхнє запровадження ще має схвалити Верховна Рада, де це питання досі залишається дискусійним.