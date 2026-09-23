ПДВ для ФОПів таки буде: у Мінфіні назвали майбутній поріг

В законопроєкті про обов'язкову реєстрацію фізичних осіб-підприємців платниками податку на додану вартість встановлять найвищий можливий поріг – 85 000 євро, що в еквіваленті перевищує 4 млн грн.

Як пише Dilo, про це повідомила народний депутат від партії "Слуга народу", член Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк.

"ПДВ для ФОП таки буде. У Мінфіні назвали майбутній поріг. Обов’язкова реєстрація платником ПДВ має поширюватися на бізнес із річним оборотом понад 85 тис. євро, за нинішнім курсом це понад 4 млн грн", - зауважила нардепка.

Василевська-Смаглюк розповіла, що, за словами заступниці міністра фінансів Світлани Воробей, ПДВ для ФОПів - це не забаганка уряду чи податкової, а вимога 112-ї директиви, яка регламентує адміністрування податку на додану вартість в країнах ЄС.

Наразі Україні вдалося домовитися з міжнародними партнерами про максимально високий можливий поріг - 85 тис. євро.

На початку вересня уряд схвалив і направив до Верховної Ради чотири законопроєкти, необхідні для виконання зобов'язань перед Європейським Союзом і Міжнародним валютним фондом. Ухвалення цих документів є умовою для отримання третього траншу макрофінансової допомоги в обсязі 1,45 млрд євро, а також залучення коштів на покриття дефіциту бюджету й фінансування оборони.

Серед них спрощення адміністрування ПДВ для ФОПів, що передбачає полегшення податкових процедур для малого бізнесу, а також підвищення порогу для позапланових перевірок щодо бюджетного відшкодування та від'ємного значення податку — зі 100 тис. до 1 млн грн;

Про ПДВ для ФОПів

Запровадження ПДВ для ФОПів було однією з вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні нової кредитної програми на $8,1 млрд. Коли уряд запропонував зобов’язати частину ФОПів платити податок на додану вартість, це спричинило гучний конфлікт між урядом, парламентом і бізнесом.

ПДВ — досить складний податок з точки зору адміністрування та ведення обліку і потребує професійного бухгалтерського супроводу, що збільшує витрати підприємців, які закладаються в кінцеву вартість продукції.

Після цього тодішня прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що Міжнародний валютний фонд поки не вимагатиме від України впровадження ПДВ для ФОПів.

Детальніше про те, як українські бізнесмени і експерти оцінили урядову законодавчу ініціативу щодо обов’язкової ПДВ-реєстрації платників єдиного податку 1–3 груп, якщо їхній обсяг оподатковуваних операцій перевищує 4 млн грн за останні 12 місяців, читайте в матеріалі.