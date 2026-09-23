В законопроекте об обязательной регистрации физических лиц-предпринимателей плательщиками налога на добавленную стоимость установят самый возможный порог – 85 000 евро, что в эквиваленте превышает 4 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщила народный депутат от партии "Слуга народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ольга Василевская-Смаглюк.

"НДС для ФЛП таки будет. В Минфине назвали будущий порог. Обязательная регистрация плательщиком НДС должна распространяться на бизнес с годовым оборотом более 85 тыс. евро, по нынешнему курсу это более 4 млн грн", - отметила нардепка.

Василевская-Смаглюк рассказала, что, по словам замминистра финансов Светланы Воробей, НДС для ФЛП - это не прихоть правительства или налоговой, а требование 112-й директивы, регламентирующей администрирование налога на добавленную стоимость в странах ЕС.

В настоящее время Украине удалось договориться с международными партнерами о максимально высоком возможном пороге - 85 тыс. евро.

В начале сентября правительство одобрило и направило в Верховную Раду четыре законопроекта, необходимых для выполнения обязательств перед Европейским Союзом и Международным валютным фондом. Принятие этих документов является условием получения третьего транша макрофинансовой помощи в объеме 1,45 млрд евро, а также привлечения средств на покрытие дефицита бюджета и финансирование обороны.

Среди них упрощение администрирования НДС для ФЛП, что предусматривает облегчение налоговых процедур для малого бизнеса, а также повышение порога для внеплановых проверок бюджетного возмещения и отрицательного значения налога — со 100 тыс. до 1 млн грн;

Про НДС для ФЛП

Введение НДС для ФЛП было одним из требований Международного валютного фонда для предоставления Украине новой кредитной программы на $8,1 млрд. Когда правительство предложило обязать часть ФЛП платить налог на добавленную стоимость, это повлекло за собой громкий конфликт между правительством, парламентом и бизнесом.

НДС — достаточно сложный налог с точки зрения администрирования и ведения учета и нуждается в профессиональном бухгалтерском сопровождении, что увеличивает расходы предпринимателей, которые закладываются в конечную стоимость продукции.

После этого тогдашняя премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Международный валютный фонд пока не потребует от Украины введения НДС для ФЛП.

Детальнее о том, как украинские бизнесмены и эксперты оценили правительственную законодательную инициативу по обязательной НДС-регистрации плательщиков единого налога 1–3 групп, если их объем налогооблагаемых операций превышает 4 млн грн за последние 12 месяцев, читайте в материал и.