НДС для ФЛП не будет: Свириденко договорилась об отмене этого требования

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что Международный валютный фонд пока не потребует от Украины введения налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Как пишет Delo.ua, об этом она сообщила в telegram.

По словам Свириденко, во время ее поездки в Вашингтон украинская команда совместно с МВФ и другими европейскими партнерами проводила многочисленные консультации и обсуждала способы обеспечения доходной части бюджета на 2027 год.

В ходе таких встреч, как отмечает премьер, Украина увидела у представителей МВФ понимание того, что НДС для ФЛП — "сенситивная тема", о чем также неоднократно подчеркивал президент Владимир Зеленский в переговорах.

"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса о введении налогообложения НДС для ФЛП — как для общества, так и для парламента", — подчеркнула Свириденко.

Народный депутат Ярослав Железняк со своей стороны отмечает, что вопрос НДС для ФЛП не сняли, а "отложили во времени", а в июле будет обновлен текст меморандума с МВФ.

Он также призывает "дождаться, что именно как компенсатор поступления в бюджет на 2027-й предложит правительство".

"Вопрос только к чиновникам и президенту: зачем перед этим поставили свои подписи на меморандуме? Точнее, в ноябре пообещали принять, в феврале подписали, а сейчас героически исправляют", - подчеркнул Железняк.

Введение НДС для ФЛП было одним из требований Международного валютного фонда для предоставления Украине новой кредитной программы на $8,1 млрд. Когда правительство предложило обязать часть ФЛП платить налог на добавленную стоимость, это повлекло за собой громкий конфликт между правительством, парламентом и бизнесом.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.

Совет исполнительных директоров МВФ 26 февраля одобрила новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

3 марта Украина получила первый транш в 1,5 млрд долларов в ид МВФ.

МВФ отменил предварительные условия

МВФ принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для утверждения новой кредитной программы Украины объемом $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП и пошлин на международные посылки

Все налоговые и таможенные изменения, которые больше не являются prior actions, станут структурными маяками для последующего пересмотра программы.

Украина ожидает визита миссии МВФ в Киев в мае и договорилась о сохранении гибкости в выполнении структурных маяков программы финансирования в условиях войны.

Первый пересмотр программы МВФ намечен на июнь 2026 года. При успешном просмотре Украина получит 686 млн. долларов.



