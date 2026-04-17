Читати українською
НДС для ФЛП и налог на посылки: Гетманцев рассказал о выполнении требований МВФ
Украина формально просрочила выполнение "маяка" МВФ по принятию пакета налоговых законопроектов. Однако в парламенте рассчитывают наверстать упущенное до конца мая, когда запланирован очередной пересмотр программы финансирования.
Об этом в интервью Delo.ua рассказал председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев.
По его словам, пакет по четырем ключевым инициативам имеет разные шансы на принятие.
Доля НДС для ФЛП и налога на посылки
Наиболее резонансной инициативой стало введение НДС для физических лиц-предпринимателей. Гетманцев оценивает вероятность ее поддержки как крайне низкую из-за токсичности вопроса в обществе и парламенте.
Статус ключевых налоговых инициатив:
- НДС для ФЛП: Кабмин пока не вносит законопроект. Вероятно, правительство попытается пересмотреть этот вопрос с МВФ во время Spring Meetings в Вашингтоне. Предлагается установить единый лимит на уровне 4 млн. грн.
- Международные посылки до 150 евро: законопроект об их налогообложении могут проголосовать уже в мае. Бизнес поддерживает эту норму, невзирая на ее непопулярность среди потребителей.
- Цифровые платформы: рассмотрение во втором чтении намечено на середину мая (ориентировочно 12 мая).
- Военный сбор: продление его действия остается критически важным для наполнения бюджета.
Прогнозные поступления в бюджет
По предварительным подсчетам, реализация этих мер должна принести миллиарды гривен дополнительных доходов. Гетманцев подчеркивает, что часто реальные цифры превышают прогнозы в 2-3 раза из-за легализации целых секторов экономики.
Ожидаемые годовые доходы:
- Военный сбор – 135 млрд грн;
- НДС для ФЛП – 40 млрд грн;
- Налог на цифровые платформы – 14 млрд грн;
- Обложение посылок – до 10 млрд грн.
"Устранение пробелы в налогообложении вызывает каскадный эффект, когда прикрытие определенной схемы заставляет легализоваться целые сектора", - отметил глава комитета.
